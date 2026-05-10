Nueva interna en el gobierno de Javier Milei por un caso de presunta corrupción en Ecuador

Un caso de presunta corrupción en Ecuador abrió una nueva interna en el gobierno de Javier Milei. La controversia se desató luego de que la actual senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmara que la extradición del exfuncionario ecuatoriano Hernán Luque Lecaro desde la Argentina “ya está autorizada”, mientras que el canciller Pablo Quirno la contradijo horas después al asegurar que el proceso “continúa pendiente de resolución judicial”.

El cortocircuito político quedó expuesto cuando Quirno habló de “versiones periodísticas” que daban por autorizada la extradición. Pero quien había difundido públicamente esa información había sido la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La contradicción expuso una situación incómoda dentro del oficialismo.

Detrás de la controversia aparece el expediente ecuatoriano conocido como “Caso Encuentro”, una investigación sobre presuntas maniobras de corrupción en empresas públicas durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. La causa investiga una supuesta red de direccionamiento de contratos y negocios alrededor de compañías estatales ecuatorianas.

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El mensaje de Patricia Bullrich sobre la extradición de Luque Lecaro

La primera señal pública llegó a través de un mensaje publicado por Patricia Bullrich en redes sociales. Allí, la exministra de Seguridad sostuvo que el kirchnerismo había otorgado protección política al exfuncionario ecuatoriano y aseguró que la extradición ya había sido autorizada.

Bullrich comenzó su publicación con su clásico latiguillo: “El que las hace, las paga”.

Luego apuntó directamente contra el kirchnerismo y sostuvo que el exfuncionario ecuatoriano “se escapó a la Argentina” y que “el kirchnerismo le dio asilo para protegerlo”.

Patricia Bullrich confirmó que la extradición de Hernán Luque Lecaro "ya está autorizada"

En otro tramo del mensaje, la dirigente reveló una supuesta gestión personal del expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso. “Hace un año, el Presidente Guillermo Lasso me llamó para pedir que le quitáramos ese beneficio”, afirmó. Y agregó: “Como Ministra de Seguridad Nacional en ese entonces, lo hice”.

Bullrich también aseguró que el trámite judicial ya estaba resuelto: “Hoy ya está autorizada su extradición”. Y agregó: “Es hora de que vuelva a Ecuador para responder ante la Justicia”.

La publicación cerró con otra frase de fuerte tono político: “Argentina no es guarida de delincuentes que quieren escapar de las leyes de sus países”.

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El mensaje tuvo repercusión inmediata en medios argentinos y ecuatorianos porque presentó la situación judicial de Luque Lecaro como un expediente ya concluido. Además, Bullrich vinculó la permanencia del exfuncionario ecuatoriano en la Argentina con una supuesta protección otorgada durante el gobierno de Alberto Fernández.

La corrección de Pablo Quirno a Patricia Bullrich

Horas después apareció la respuesta de Pablo Quirno, quien desmintió públicamente a Bullrich. El canciller publicó: “Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro basada en fuentes no oficiales, se informa que, si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente de resolución judicial”.

Luego agregó: “La Cancillería argentina, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia aguardan la conclusión de todas las instancias judiciales correspondientes para concretar con celeridad la extradición, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa”.

El canciller Pablo Quirno desmintió la versión de Patricia Bullrich sobre la extradición de Hernán Luque Lecaro

La aclaración abrió una situación singular dentro del oficialismo. Cuando Quirno habló de “versiones periodísticas” que daban por autorizada la extradición, la dirigente que había difundido esa información había sido Patricia Bullrich.

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La intervención del funcionario fue interpretada como una corrección pública a la exministra de Seguridad, ya que el mensaje sostuvo explícitamente que el expediente todavía debía atravesar instancias judiciales pendientes antes de una resolución definitiva.

Quién es Hernán Luque Lecaro y por qué Ecuador pidió su extradición

Hernán Luque Lecaro fue presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de Ecuador durante la gestión de Guillermo Lasso. La Fiscalía ecuatoriana lo incluyó dentro de la investigación denominada “Caso Encuentro”, en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos de empresas estatales, especialmente vinculadas al sector energético.

Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas de Ecuador, detenido en Argentina

Según los investigadores ecuatorianos, alrededor de distintas compañías públicas habría operado una estructura que supuestamente direccionaba contratos, cargos y negocios. El expediente tomó dimensión pública luego de la difusión de audios atribuidos a operadores políticos y empresarios cercanos al oficialismo ecuatoriano.

Tras el avance de la causa, Luque Lecaro abandonó Ecuador y permaneció prófugo hasta ser ubicado en la Argentina. En febrero de 2024 fue detenido en Buenos Aires por Interpol, luego de que la Justicia ecuatoriana emitiera una orden de captura internacional. Desde entonces, Ecuador impulsó formalmente el pedido de extradición ante la Justicia argentina.

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El caso permaneció durante meses dentro de los canales judiciales y diplomáticos habituales hasta que, en las últimas horas, la discusión escaló al plano político argentino.

Por qué la extradición de Hernán Luque Lecaro todavía no está firme

La controversia quedó centrada en el estado procesal del expediente. Fuentes judiciales y diplomáticas señalaron que el trámite avanzó en distintas etapas dentro de la Justicia argentina, pero que eso no necesariamente implica que la extradición ya se encuentre firme o ejecutable.

En los procesos de extradición intervienen distintas instancias judiciales y administrativas. Una resolución favorable en una etapa determinada no supone automáticamente que el traslado del acusado al país requirente pueda concretarse de inmediato.

Por ese motivo, mientras Bullrich presentó la situación como una extradición autorizada, la Cancillería argentina aclaró que aún faltaban definiciones judiciales.

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El comunicado de Quirno también dejó expuesto que el tema involucra de manera simultánea a tres áreas del Gobierno: Cancillería, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia.

El rol de Guillermo Lasso y el vínculo con el gobierno argentino

En paralelo al intercambio público dentro del oficialismo argentino, el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso celebró el avance del proceso y recordó las gestiones que había realizado ante autoridades argentinas.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el expresidente ecuatoriano afirmó: “Como lo había señalado, fui yo quien solicitó al Gobierno argentino la captura de Hernán Luque Lecaro para lograr su extradición al Ecuador, hoy aprobada como lo confirma Patricia Bullrich”.

El expresidente de Ecuador, Guillermo Laso, celebró el mensaje de Patricia Bullrich

Luego agregó: “Aunque el narco periodista invente fábulas, la verdad siempre se impone. Que Luque Lecaro venga al Ecuador y responda ante la justicia”.

Bullrich había afirmado en su publicación que Lasso la llamó personalmente “hace un año” para pedir que se retirara el supuesto beneficio que protegía a Luque Lecaro en territorio argentino.

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La referencia introdujo otro elemento sensible dentro de la discusión: la eventual existencia de un asilo o mecanismo de protección migratoria otorgado durante la administración de Alberto Fernández. Hasta el momento no aparecieron precisiones oficiales públicas sobre cuál habría sido exactamente ese beneficio mencionado por la exministra.

Mientras tanto, el actual gobierno ecuatoriano encabezado por Daniel Noboa continúa el seguimiento del proceso de extradición en coordinación con las autoridades argentinas.

Cómo sigue el proceso de extradición de Hernán Luque Lecaro

Actualmente, Hernán Luque Lecaro permanece detenido en la Argentina mientras continúa el trámite judicial iniciado por Ecuador.

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La posición oficial argentina, expresada por Quirno y por Cancillería, sostiene que todavía falta la conclusión de “todas las instancias judiciales correspondientes” antes de concretar el traslado.

El caso comenzó como un expediente de presunta corrupción en Ecuador, derivó en una captura internacional y terminó convertido en un nuevo foco de tensión política dentro del oficialismo argentino, después de que dos dirigentes de La Libertad Avanza ofrecieran versiones diferentes sobre el estado real de la extradición.

NG