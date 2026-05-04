A más de siete meses del Triple Crimen de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", llegará a la Argentina cerca de las 19, extraditado desde Perú. Se trata del joven de 23 años que deberá responder por los brutales femicidios de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), ya que es señalado como uno de los principales sospechosos.

Valverde Victoriano, quien además está acusado de ser parte de una presunta agrupación criminal dedicada al narcotráfico, fue capturado el 30 de septiembre pasado en su país de origen, al que viajó días después de la masacre. Allí, tenía pensado reunirse en Lima con su colaborador principal, el argentino Matías Ozorio, uno de los más de diez detenidos en el marco de la causa.

Antes de emprender su regreso al país, el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) difundió imágenes del traslado del detenido hacia la Dirección de Aviación Policial, donde se concretó su expulsión y posterior entrega a las autoridades argentinas. En las fotos y videos se lo ve rapado, sin el característico flequillo con que se le conoció cuando se ordenó su arresto, con un uniforme blanco y esposado con las manos atrás.

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Además, el sospechoso estuvo custodiado por un importante operativo policial antes de pasar a manos de los agentes la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, área de enlace de Interpol de la Policía Federal Argentina, según pudo saber este medio.

Triple crimen de Florencio Varela: "Señor J" quedó sin procesamiento y cambió la situación para dos acusados

“Durante todo el desplazamiento, efectivos policiales garantizaron el control de la operación, la integridad del detenido y el cumplimiento riguroso de los protocolos establecidos, reafirmando la firmeza y profesionalismo institucional en procedimientos de alta sensibilidad vinculados a la criminalidad transnacional”, destaca el parte oficial, al que accedió PERFIL.

"Pequeño J", a quien se le atribuye un rol importante en la trama del triple femicidio, que habría tenido como móvil una venganza por el presunto robo de una partida de droga, llegará en un avión de la Fuerza Aérea a Salta, donde está prevista una escala para cargar combustible. Luego, la aeronave hará un viaje a Asunción, Paraguay, donde buscará a otros dos extraditados.

Finalmente, arribarán a la Brigada Aérea de El Palomar, donde el joven peruano quedará en manos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y será derivado a una sede en Villa Lugano. En la mañana de este martes, será indagado por el juez federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del esclarecimiento del caso.

El imputado será indagado de forma virtual a través de la plataforma Zoom, por lo que permanecerá en la sede del barrio porteño. Además de los asesinatos de las tres chicas, se lo indagará por las ramificaciones de la banda criminal, que se cree que operaba en la Villa Zavaleta, en Barracas, y en la 1-11-14 del Bajo Flores, con puntos de venta en localidades del sur del Conurbano bonaerense.

El proceso de extradición de "Pequeño J"

Tony Janzen Valverde Victoriano fue detenido en Perú el 30 de septiembre de 2025. A partir de ese momento se puso en marcha el engranaje de cooperación judicial internacional. Apenas un día después, el 1 de octubre, la Fiscalía de la Nación activó formalmente ese mecanismo tras la comunicación de Interpol Lima, dando inicio al proceso que permitiría su eventual traslado a la Argentina.

El 6 de octubre de 2025, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (OCJIE) remitió el pedido de extradición al Poder Judicial peruano. Ese requerimiento avanzó rápidamente: el 3 de noviembre, el juzgado competente admitió el pedido y lo elevó a la Corte Suprema, que debía analizar la procedencia del trámite. Finalmente, el 19 de noviembre de 2025, el máximo tribunal peruano declaró procedente la extradición, un paso clave que habilitó la definición del proceso.

La instancia final llegó el 31 de enero de 2026, cuando el Gobierno de Perú autorizó la extradición de “Pequeño J” mediante una resolución suprema.

La OCJIE comunicó oficialmente la decisión a las autoridades argentinas, dejando el caso listo para su ejecución. En la etapa actual, y una vez verificados los requisitos formales, la Fiscalía de la Nación coordinó la ejecución del traslado, fijado para el 4 de mayo, en el marco de un proceso que, según se destacó, se hizo bajo los principios de cooperación internacional, respeto a la ley y debido proceso.

El triple crimen de Florencio Varela

El 19 de septiembre del año pasado, Lara, Brenda y Morena fueron engañadas con la promesa de participar de una fiesta, por las que iban a pagarles. Las jóvenes abordaron una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las pasó a buscar por La Matanza, donde ellas residían, y las llevó hasta una casa en la localidad de Villa Vatteone.

Allí, las jóvenes fueron reducidas, golpeadas y torturadas por un grupo de personas que serían integrantes de la mencionada banda narco. Los sospechosos habrían filmado y transmitido en vivo la sesión de torturas a un grupo cerrado, luego las asesinaron y descuartizaron para esconder los cuerpos en el patio de la vivienda.

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las víctimas del Triple Crimen en Florencio Varela.

Por el hecho, la Justicia Federal ratificó los procesamientos de Florencia Ibáñez, Víctor Sotacuro Lázaro, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio por la imputación de "homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de género, y criminis causa", imputación que se mantiene desde el inicio de la causa en el fuero penal.

Además, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Parra fueron acusados de "encubrimiento agravado", ya que se trata de los adolescentes que fueron hallados limpiando y alterando la escena del crimen en Florencio Varela. En la causa también están presos Jeremías Giménez (28), Mónica Débora Mujica (37) y Bernabé Jesús Mallon (42) y se cree que cumplieron roles específicos en la maniobra para captar, trasladar y ejecutar el plan pata matar a las víctimas.

Por otro lado, la Cámara Federal de San Martín le dictó la falta de mérito a Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias "Señor J", un presunto jefe narco que se especulaba con que había estado detrás de la planificación del hecho. La acusación contra él se basa en dos testimonios pero no se encontraron pruebas que, por el momento, lo vinculen a los asesinatos. Sin embargo, seguirá relacionado al caso mientras seguirá preso por otra causa por un delito contra la Ley 23.737 (Tenencia y Tráfico de Estupefacientes).

FP / EM