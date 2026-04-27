A más de siete meses del Triple Crimen de Florencio Varela, la Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para seis de los acusados y cambió la situación procesal de otros dos, al considerar que tuvieron roles diferentes al resto. Además, dictaron la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias "Señor J", el presunto jefe narco que había sido señalado como uno de los autores intelectuales de la masacre.

Según el fallo, al que accedió PERFIL, Florencia Ibáñez, Víctor Sotacuro Lázaro, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Parra seguirán detenidos por los homicidios de Lara Gutiérrez, de 15 años, y sus amigas, las primas Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (20), quienes fueron brutalmente asesinadas el 20 de septiembre del año pasado.

Perú aprobó la extradición de 'Pequeño J', el narco acusado del terrible triple crimen de Varela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la causa también están presos Jeremías Giménez (28), Mónica Débora Mujica (37) y Bernabé Jesús Mallon (42). La hipótesis del caso es que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de participar de una fiesta y luego fueron trasladadas desde La Matanza, partido en el que residían, hasta una vivienda en Villa Vatteone. Allí, las redujeron, torturaron, mataron y finalmente las descuartizaron para esconder sus cuerpos en el patio del lugar.

Ahora, los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones cambiaron el procesamiento de Ibarra y Parra, estableciendo que su responsabilidad es de "encubrimiento agravado". Se trata de los adolescentes que fueron encontrados por la Policía Bonaerense limpiando y alterando la escena del crimen, pero no habrían participado del secuestro ni del triple femicidio.

Para el resto de los acusados se mantuvo la misma calificación, que viene desde que la causa estaba en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas: “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de género, y criminis causa".

Dictaron la falta de mérito a "Señor J"

Con respecto a la situación de Cubas Zavaleta, ciudadano peruano de 31 años, los camaristas consideraron que las pruebas recolectadas contra él hasta el momento no son suficientes para mantenerlo bajo prisión preventiva. De todas formas, seguirá vinculado a la investigación a la espera de los resultados de diferentes pericias y medidas solicitadas por la Fiscalía.

La Sala II del tribunal avaló la apelación presentada por su defensa al sostener que el acusado había sido relacionado a la causa solo por los testimonios de un testigo bajo identidad reservada y de Celeste Magalí González Guerrero, pareja de Villanueva Silva y quien se encargaba de alquilar la casa de Florencio Varela. En su declaración a las autoridades, la también acusada habló de la identidad de "Señor J" pero no de su supuesto rol en los hechos.

Al mismo tiempo, se tuvo en consideración que, cuando ocurrió el Triple Crimen, el sospechosos estaba detenido en la Alcaldía Cavia de la Policía Federal, en el barrio de Palermo, en el marco de otra causa vinculada al narcotráfico.

Cubas Zavaleta está próximo a ser extraditado a su país de origen en un expediente en el que se lo acusa de haber amenzado de muerte a una mujer para que aceptara transportar a España alrededor de cinco kilos de cocaína. La Policía Federal lo detuvo en Lanús en agosto del año pasado, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Justicia de Perú y en colaboración con Interpol.

"Yo, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, no guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, fueron sus palabras el día de su indagatoria ante el fiscal Arribas. Además, señaló que había vivido en Valencia antes de llegar a Argentina y que lo llaman "J" por la primera letra de su nombre.

El acusado dijo que es oriundo de la ciudad de Trujillo, en el noroeste peruano, y negó haber formado parte del grupo criminal de "Los Pulpos". También relató que se trata de una banda conocida en la región y que cuando era policía en su país habían querido relacionarlo a la misma.

La extradición de “Pequeño J”

Precisamente otro de los principales imputados en los asesinatos de Lara, Brenda y Morena es originario de Trujillo: Tony Janzen Valverde Victoriano, mejor conocido como "Pequeño J", a quien se le atribuye a ver planificado la masacre. Se cree que participaría de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes con sede en la Villa Zavaleta y a la 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires, con puntos de venta en localidades del sur del Conurbano bonaerense.

Semanas antes del Triple Crimen, se lo vio caminando en la zona del Bajo Flores junto a Lara Gutiérrez y otras dos personas, al mismo tiempo que las autoridades estiman que el móvil habría sido el presunto robo de una partida de droga que pertenecía a esta agrupación.

"Pequeño J" se fugó de Argentina y fue detenido en Pucusana, una localidad del sur de Lima, cuando buscaba reunirse con Ozorio, que sería uno de sus colaboradores más cercanos. Se negó a entregarse de forma voluntaria y desde ese entonces quedó alojado en el Penal de Nuevo Imperial, mientras se dio a inicio al trámite para su extradición.

El 17 de abril pasado las autoridades confirmaron que el proceso ingresó en su etapa final y que el imputado estará disponible pronto para volver al país. El procedimiento es realizado en conjunto por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, la Secretaría N°8 y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Valverde Victoriano fue mencionado por la Justicia como uno de los acusados que cumplieron roles específicos en la maniobra para aesinar a las jóvenes, ya sea en su captación, el traslado o la ejecución del plan. Todos ellos habrían actuado "de forma coordinada" em el caso que sigue avanzando con el análisis de las comunicaciones de celulares y movimientos previos al hecho.

FP/fl