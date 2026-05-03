Extraditan a "Pequeño J" por el triple crimen narco y será indagado en Morón

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", arribará este lunes por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras ser extraditado para enfrentar los cargos por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), las tres jóvenes torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela, en septiembre de 2025. El operativo, coordinado por la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, tiene como objetivo poner al sospechoso a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

Valverde Victoriano está señalado como una pieza clave en la estructura criminal que secuestró, torturó y asesinó a las jóvenes en un presunto ajuste de cuentas vinculado al tráfico de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires.

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Tras su llegada bajo estricta custodia policial, el acusado quedará detenido a la espera de su declaración indagatoria ante el juez Jorge Ernesto Rodríguez, prevista para el martes por la mañana. La justicia investiga su participación directa en un plan organizado para recuperar una partida de droga que habría sido sustraída a la organización.

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En ese contexto, el 19 de septiembre de 2025, Lara, Brenda y Morena fueron privadas de su libertad y sometidas a un suplicio que conmocionó a todo el país. El caso tomó una dimensión internacional no solo por la logística delictiva, sino por la crueldad con la que se ejecutó el crimen. Las víctimas fueron maniatadas, golpeadas y torturadas antes de ser asesinadas.

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La violencia escaló al punto de que partes de la tortura y el posterior descuartizamiento fueron retransmitidos en directo a través de redes sociales, una práctica que los investigadores asocian a los métodos de terror utilizados por carteles para marcar territorio y enviar mensajes internos.

"Pequeño J" había logrado eludir a las autoridades argentinas cruzando la frontera, lo que inició un proceso de cooperación internacional para su localización y captura. Los investigadores sostienen que el grupo criminal al que pertenece Valverde Victoriano opera con una estructura jerárquica y con recursos suficientes para sostener una logística de violencia extrema.

GD / EM