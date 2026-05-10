Comodoro Py huele sangre y se activaron los casos por corrupción del Gobierno

Las causas más resonantes para el Gobierno en la Justicia son al menos cinco: la que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito, la que indaga la posible estafa en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, la que investiga los obreprecios en la facturación de medicamentos y artículos de ortopedia que distribuía la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la causa por los gastos con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, una empresa con mayoría estatal (por la que esta semana se le abrió una investigación a su ex titular Demian Reidel), y la de los créditos hipotecarios del Banco Nación, que obtuvieron uncionarios del ministerio de Economía, diputados aliados al oficialismo y funcionarios de la órbita de los Menem.

Los nombres de quienes están a cargo de las causas se repiten: a Adorni lo investiga el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, que esta semana ordenó un análisis de las llamadas de Marcelo Grandio y de Horacio Silva, presidente de la productora IMHouse.

Los pasajes de ida a Punta del Este de la familia Adorni para el feriado de Carnaval de febrero se facturaron a IMHouse y los de vuelta a nombre de Grandio, un periodista que tenía un programa en la TV Pública que se presentó como amigo del funcionario.

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La causa ANDIS la lleva el fiscal Franco Picardi y Lijo actúa como juez subrogante. Hasta febrero estuvo Sebastián Casanello, que fue quien dictó una decena de procesamientos. Desde fines de abril desfilan por tribunales los imputados, que a pedido de Picardi están ampliado sus indagatorias, aunque en la mayoría de los casos se niegan a declarar, un derecho que les asiste.

El expediente $LIBRA lo instruye el fiscal Eduardo Taiano (cuestionado por las querellas por el tiempo que se toma para definir medidas) y el juez es Marcelo Martínez De Giorgi. En tanto, Nucleoeléctrica está a cargo del fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Ramos y en el caso de los créditos hipotecarios del Banco Nación hay un conflicto de competencia entre la jueza María Eugenia Capuchetti y Lijo que ahora tendrá que dirimir la Cámara Federal.

Desde Comodoro Py aseguraron a PERFIL que las causas por corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno “van a avanzar” y que en algunas investigaciones, incluso son los testigos los que a la Justicia para para declarar en tribunales. “Las causas contra el Gobierno tienen vida propia”, indicaron altas fuentes judiciales y subrayaron la cantidad de prueba colectada es abrumadora en muchos casos. como muestra de la información que circula remarcaron los mensajes de Whatsapp y el Excel con el detalle de los gastos que aportó esta semana el arquitecto Matías Tabar, a cargo de la remodelación de la casa del country Indio Cuá de Adorni. Tabar, en su declaración ante Pollicita, dijo que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por los que no presentó ninguna factura. Desde el entorno de Adorni señalaron al contratista por esa omisión.

Dos argentinos en Nueva York. Los dolores de cabeza para Adorni comenzaron a principios de marzo cuando Radio Jai publicó una foto suya con su esposa Bettina Angeletti en Nueva York en la tumba del rabino de Lubavitch. Habían viajado a dicha ciudad para participar del foro Argentina week, que buscaba promover las inversiones en el país. Desde ese momento, la lupa de la justicia se posó sobre el funcionario, y surgieron revelaciones sobre viajes, compra de propiedades y reformas que, a priori, no serían acordes a sus ingresos. Adorni afronta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que semana a semana suma datos y revelaciones.

Este miércoles, Leandro Miano declaró ante el fiscal Pollicita y ratificó lo que había dicho su socio, Pablo Martín Feijoo, sobre una deuda que mantiene Adorni con este por 65.000 dólares relacionados a la operación de compra-venta de la propiedad ubicada en la calle Miro al 500, en Caballito, donde vive el funcionario. Miano y Feijoo son socios en la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL.

Feijoo es papá de un amigo de los hijos de Adorni y quien le ofreció comprar el departamento, que en mayo pasado habían adquirido las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas al ex jugador de fútbol Hugo Morales por 200.000 dólares. Viegas es la mamá de Feijoo. La operación se hizo en noviembre pasado. Ante el fiscal, Feijoo dijo que Adorni contaba con 30.000 dólares para la compra de la propiedad por lo que acordaron el pago mediante una hipoteca a Viegas y Sbabo por 200.000 dólares, sin intereses.

Pero sin dudas el dato más potente en estos casi dos meses de investigación judicial fue el que aportó el arquitecto Tabar este lunes en su declaración ante Pollicita. Dijo que el jefe de Gabinete le pagó 245.000 dólares en efectivo por las refacciones en la propiedad que incluyeron la remodelación de la pileta, las galerías, los muebles y la instalación de la ya célebre cascada en la pileta. Tabar aportó un Excel con el listado de los gastos y los intercambios por Whatsapp que mantuvo con su cliente Adorni.

El día que se conocieron las declaraciones de Tabar, desde medios afines al Gobierno lo señalaron por “kirchnerista” pero según una nota de Juan Cruz Soqueira en Perfil, el análisis de su actividad en redes sociales revela un posicionamiento político heterogéneo. En una publicación de 2019 se lo ve expresando apoyo a Diego Nanni, dirigente del peronismo de Exaltación de la Cruz y en interacciones más recientes, aparece vinculado a contenidos de apoyo a Manuel Adorni, con comentarios alineados al espacio de La Libertad Avanza.

Hasta ahora, la Justicia analiza las operaciones relacionadas a cinco propiedades de Adorni o de su esposa Bettina Angeletti: el epartamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco (que está en venta), y el de la calle Miró, en Caballito, la casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, una propiedad en el partido bonaerense de Morón, que estaría a nombre de Angeletti y un departamento en La Plata, de donde es oriundo el jefe de Gabinete. Esta semana se conoció que la fiscalía de Pollicita recibió los datos de la sucesión del padre del Jefe de Gabinete: un terreno en el partido bonaerense de Daireaux y un departamento en la ciudad de La Plata de los cuales heredó el 33%.

Las causas que involucran a funcionarios del Gobierno van a avanzar. Pero en Tribunales aclaran que “no es una venganza”. Nadie puede anticipar cuál será el desenlace.

Las operaciones cripto de Adorni en el foco de Pollicita

El fiscal Gerardo Pollicita avanza en otro aspecto hasta poco conocido de los movimientos financieros del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los nuevos pasos se originaron luego de la decisión del juez Ariel Lijo de levantar el secreto bancario, fiscal y financiero a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. Tras obtener el levantamiento del secreto, Pollicita pidió información a distintas plataformas digitales y luego comenzó a analizar los datos que fueron proporcionando cada una de las firmas.

El levantamiento también incluyó a Bettina Angeletti, la esposa del ministro coordinador y a la empresa AS Innovación Profesional, que pertenece a ambos. Con esa premisa el fiscal le pidió al Banco Central un reporte sobre todas las cuentas bancarias y tarjetas que aparezcan a nombre de la pareja y también de la consultora MasBe, con la que Angeletti realizaba su trabajo de coucheo. En el pedido de Pollicita también hubo una solicitud para saber qué vincuculos tenían ambos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

Los movimientos detectados son del año 2024 y no aparecen mencionados en la declaración jurada que Adorni entregó a la Oficina Anticorrupción. Pollicita pidió saber si la pareja investigada tenía movimientos en Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay (Micro Sistemas), Digifin (Lemon), Ágil Pagos, Credencial Argentina y Montemar. También se enfocó en Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, además de otras plataformas que totalizan más de 20 firmas. La pesquiza se suma a otro dato inquietante. El ministro habría contado con tecnología para minar crioptomonedas y potenciar esas operaciones.

¿Mahiques quiere ser titular del Ministerio Público Fiscal?

Distintas fuentes del oficialismo consultadas por PERFIL coinciden en un punto: desde que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, hay una idea de que el Gobierno pueda hacer pie en los tribunales de Comodoro Py. Mahiques responde a la secretaria general Karina Milei. Y aspiraría a ser procurador general. Desde 2017, la Procuración está a cargo interinamente de Eduardo Casal, quien reemplazó a Alejandra Gils Carbó, que renunció ese año enfrentada al gobierno de Mauricio Macri.

Un juez federal explicó a PERFIL que la Procuración es incluso más apetecible que la cartera de Justicia porque el Ministerio Público Fiscal es más “verticalista”: el Procurador, a través de resoluciones, puede generar instrucciones sobre cómo deben dictaminar los fiscales. La Corte, por el contrario, no puede decirle a los jueces cómo fallar. Lijo sonó en su momento también para la Procuración pero ahora, con dos juzgados a cargo (uno del que es titular y otro que subroga) que tienen las causas más resonantes contra los principales funcionarios del Gobierno no pareciera estar urgido por llegar a ese puesto.