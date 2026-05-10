El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este domingo acerca de la denuncia por enriquecimiento ilícito sobre Manuel Adorni y dio su punto de vista acerca de la polémica en torno al jefe de Gabinete.

En diálogo con La Nación+ con Luis Majul, Caputo expresó: "Pienso lo mismo que el Presidente, y él piensa que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal. Si pensara que es honesto y no lo defendiera, me parecería trágico".

Asimismo, si bien le quitó relevancia a su opinión en cuanto a la situación de Adorni, detalló qué fue lo que habló con el mandatario de la Nación. "No es importante mi opinión, pero lo que yo creo, se lo he dicho respetuosamente al presidente cuando tuve oportunidad y sin que me considere el dueño de la verdad, que la demora de Manuel Adorni en presentar los papeles está trabando a la gestión del Gobierno".

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"La actitud del presidente [ de defender a un funcionario que considera honesto] me deja tranquilo, porque el día de mañana podemos estar en esa situación cualquiera de nosotros", agregó el ministro de Economía. "Es bueno saber que el presidente, si piensa así de vos, te va a defender, y no va a estar pendiente de si su imagen bajó o subió con las encuestas".

Caputo, optimista sobre la economía: "Se vienen los mejores meses"

El ministro vaticinó una pronta recuperación económica. “Yo digo que, a partir de mayo, junio, se vienen los mejores meses. Hoy estamos en un proceso de recuperación, y lo digo con la evidencia de los datos. La industria en el mes de marzo se recuperó fuertemente, está 5% por arriba del año anterior”, aseguró.

Y añadió: “La construcción, 12,7% por arriba. Eran dos sectores, industria y construcción, que venían rezagados. Entramos en un proceso ahora más virtuoso donde ya estamos terminando de absorber el shock interno del año pasado, que fue muy fuerte, y entramos en un proceso de desinflación”.

Caputo aseguró que hay "colas en los shoppings" y que los indcadores muestran niveles récord de consumo y exportaciones. "Por supuesto, en este proceso hay sectores que lo llevan mejor y otros que avanzan con mayor dificultad; eso siempre ocurre. Muchas veces se repite que ‘la gente no llega’, pero habría que preguntarse quién es esa gente. Hay personas que siguen atravesando dificultades, pero quienes estaban bajo la línea de pobreza hoy están en una situación sustancialmente mejor", afirmó. Y desafió: "Los números muestran una realidad distinta a la que se plantea; en su mayoría, la gente está mejor que antes”.

Caputo explicó la propuesta del nuevo "súper RIGI" y rechazó los comentarios sobre el conflicto universitario

El ministro se refirió también al proyecto de "súper RIGI" que están analizando: “Es un sistema que tiene todavía más beneficios impositivos que el RIGI y que lo hacemos para captar industrias que hoy no están desarrollándose en el país. Por ejemplo, vamos a ser en poco tiempo un productor importante de cobre. Procesamiento del cobre, del laminado de cobre”, aseveró.

“Es lo que se usa mucho para electrificación, por ejemplo, de vehículos eléctricos, sobre todo se usa mucho para inteligencia artificial. Hoy ya hay escasez y se espera una demanda exponencial. Entonces, esa es una industria alternativa que no tenemos que es difícil de captar, porque nosotros competimos contra países que nos llevan décadas en términos de calidad institucional y de composición impositiva”, agregó.

Por último, el ministro fue consultado por los recientes conflictos con las universidades por el financiamiento y las rutas. “Primero, con las universidades está todo al día. Ellos dicen que no. Que le falta pagar a los hospitales universitarios. Tanto los hospitales como las universidades están al día, de acuerdo a la ley vigente y la ley de presupuesto. Con respecto a las rutas, es al revés, es lo que no se hizo durante todos esos años. Es decir, las rutas no se deterioran en uno. Y toda la plata que se gastaba en eso se iba esencialmente en corrupción”.

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