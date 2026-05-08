El Gobierno buscó mostrar una imagen de unidad en medio de la polémica por el patrimonio de Manuel Adorni. En una extensa reunión de Gabinete en la Casa Rosada, Javier Milei y Karina Milei volvieron a respaldar públicamente al funcionario frente a todos los ministros, mientras crece la tensión interna con sectores del oficialismo.

El encuentro estuvo marcado por el cruce silencioso con Patricia Bullrich, quien días atrás había reclamado explicaciones sobre la declaración jurada de Adorni. Pese al clima incómodo, el jefe de Gabinete encabezó la reunión y presentó el plan de gestión 2026/2027 ante todo el equipo presidencial.

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LB