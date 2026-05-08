En medio del escándalo por las investigaciones por un supuesto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció este viernes en una actividad de gobierno acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Fue en la inauguración de una centro industrial de la empresa Mercedes Benz.

"Qué alegría cuando venimos a este tipo de eventos y vemos gente tan convencida de lo que está haciendo. Argentina necesita de esto, necesita inversion, y necesita que se crea en el país que estamos haciendo", dijo el funcionario,

El jefe de Gabinete elogió a la empresa por seguir invirtiendo en el país y destacó el rumbo económico del Gobierno. No perdió la oportunidad de lanzar fuertes críticas al kirchnerismo.

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Manuel Adorni mano a mano con Alejandro Fantino, cercado por el escándalo: "No me arrepiento de mis decisiones"

"Enfrentaron restricciones a las importaciones, como el nefasto sistema de las siras, lidiaron con dificutades para exportar, aguon un 211% de inflación anual que distorsionaba precios, soportaron más de 2500 puntos de riesgo país, sobrevivieron al cepo cambiario. Transitaron cambios abruptos de normativas y se mantuvieron en pie a pesar de la maraña regulatoria. Siempre siguieron produciendo", sostuvo Adorni al alabar a la empresa.

Y destacó: "Hoy el escenario es distinto, los empresarios antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a dia en un a economia mas orenada y estable".

La cuenta de la Jefatura de Gabinete, por su lado, publicó un largo posteo sobre la actividad de Adorni.

Habló del "testimonio de lo que el sector privado es capaz de hacer en esta nueva etapa en la República Argentina”. Y ponderó la inauguración de la nueva planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina en Zárate, con una inversión de más de 110 millones de dólares

"Marca un hito para el sector automotriz argentino: es la primera fábrica construida desde cero en el país en los últimos 15 años", realza el posteo.