En su entrevista con Alejandro Fantino, jefe de Gabinete Manuel Adorni respondió a los dichos de Patricia Bullrich, quien lo había instado a presentar de inmediato su declaración jurada para aclarar su situación. El funcionario confirmó que hará esa presentación de forma adelantada.

Los dichos de la exministra de Seguridad Nacional y hoy senadora fueron una forma de "marcarle la cancha" política al Gobierno en medio del escándalos por las investigaciones sobre el presinto enriquecimiento ilícito de Adorni.

Pero el jefe de Gabinete buscó bajarle el tono y descartó que tenga algún problema con la senadora, ya que "todo el mundo" sabía que él iba a presentar de forma anticipada su declaración jurada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El método Bullrich, de Espert a Adorni: exigir rapidez para marcarle la cancha a Milei

"Patricia es una fenómena, trabajamos juntos en la mesa política", expresó Adorni durante la entrevista en Neura.

"El spoileo es porque todos sabían que la iba a presentar antes del vencimiento. Me spoileó eso, está bien. Antes la entrevistaba, ahora trabajamos. No lo tomé mal, si no dijo nada. Después si lo tendría que haber dicho o no... pero cómo lo voy a tomar mal", agregó el funcionario.

El apoyo cerrado de los funcionarios a Manuel Adorni empezó a resquebrajarse y las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich fueron un dato contundente. Le pidió públicamente que presente su declaración jurada "de inmediato" y así sumó presión y obligó al presidente Javier Milei a respaldarlo explícitamente. "Ni en pedo se va Adorni"., afirmó el mandatario.

“Si ya tiene toda la información, no hay motivos para demorarlo”, dijo Bullrich en relación a la declaración jurada del jefe de Gabinete. "Ahora tiene que demostrarlo y cuanto antes lo haga, mejor para todos”, enfatizó. Y subrayó que si no hay contundencia y rapidez, el proyecto sufre”.

En desarrollo...

LT