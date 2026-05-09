Caputo volvió a insistir con el riesgo “kuka” y brindó mayores detalles del “súper-RIGI”

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir con el riesgo “kuka” como culpable del nivel del riesgo país que no logra perforar los 500 puntos básicos desde principios de febrero de este año. También, brindó mayores detalles acerca del “súper-RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a las inversiones que el oficialismo enviará al Congreso y que fue adelantado por el presidente, Javier Milei, el jueves.

En una conferencia de prensa en Casa Rosada ayer junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el titular del Palacio de Hacienda se refirió acerca de la estrategia financiera del equipo económico para hacer frente a los vencimientos de la deuda en dólares: “Estamos tranquilos porque tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones, y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía está ordenada el paso del tiempo juega a favor”.

Luego se refirió a la reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina. “Las cosas siguen mejorando, en la medida que el tiempo, vamos a seguir viendo en las calificaciones como pasó recientemente con Fitch y el riesgo país va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir”, sostuvo.

El ministro relató que en su visita a Los Ángeles se reunió con empresarios y remarcó que el sector privado no tiene en cuenta el ruido político que se generó alrededor de las causas judiciales de Manuel Adorni. “En confianza, un inversor se rió y nos dijo: miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de gabinete tiene una almohadilla”, sostuvo, y añadió: “Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”.

Luego apuntó que el escenario económico no debe modificarse si “hay ruido político”. “En Perú, cambian de presidentes a cada rato y la economía sigue estable. Nosotros no estamos recibiendo de un país serio”, subrayó.

A su vez, apuntó nuevamente contra el kirchnerismo, como lo hizo en la Expo EFI hace una semana. “El riesgo país no baja por el riesgo ‘kuka’, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno”, dijo.

Por otra parte, el funcionario dio ayer más detalles acerca del “súper-RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a las inversiones que el oficialismo enviará al Congreso y que busca la industrialización de los recursos naturales mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina. El nuevo esquema contempla mayores beneficios impositivos al aprobado bajo la Ley Bases en julio de 2024.

A diferencia del RIGI, el impuesto a las ganancias será del 15% en lugar del 25%. Además, la inversión tendrá que ser adelantada un 60% en el primer año y del 20% en los dos siguientes”.

En relación a los sectores mencionó los casos de refinamiento y laminado de cobre que, en su consideración, se trata de “una industria en especie de boom, empujada por la electrificación y la inteligencia artificial”. También, la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. “Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de US$ 20 mil o US$ 30 mil millones en favor de la Argentina”, sostuvo el titular de la cartera de Economía.

A esto se suma una “exención de aranceles a la importación de determinados productos y aranceles cero a la exportación”. También, las provincias que adhieran no podrán cobrar ingresos brutos mayor a 0,5% y no se podrán cobrar tasas municipales a las ventas. “Si bien vamos a estar con menos impuestos, vamos a estar cobrando impuestos que hoy no se cobran porque estas industrias hoy no existen en el país”, cerró Caputo.