La logística, el eslabón decisivo para escalar el eCommerce en Argentina

El desarrollo del comercio electrónico en Argentina está cada vez más ligado a la capacidad del sistema logístico para construir experiencias consistentes, escalar operaciones y operar con eficiencia. En el comercio electrónico, la logística define tiempos, confiabilidad y el nivel de fricción a lo largo de todo el proceso. Lejos de ser un componente operativo aislado, forma parte integral de la propuesta de valor y condiciona directamente cómo se percibe el servicio.

En los últimos años, el ecosistema logístico demostró una capacidad significativa de adaptación. Impulsados por consumidores cada vez más exigentes, los operadores invirtieron en tecnología, procesos y cobertura para mejorar sus estándares de servicio. Según el estudio anual de comercio electrónico de CACE, las entregas en 24 horas pasaron del 30% al 37% en apenas tres años, reflejando una demanda creciente por inmediatez.

Sin embargo, la logística no solo es un factor de calidad, sino también una variable crítica en la estructura de costos del eCommerce. Según el estudio, para el 91% de las empresas del sector, el precio del servicio logístico y el cumplimiento de los plazos de entrega son los principales criterios al momento de elegir un proveedor. En un contexto donde la competitividad se define en márgenes cada vez más ajustados, lograr un equilibrio entre costo y nivel de servicio se vuelve un desafío estratégico.

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Otros factores como la trazabilidad y la cobertura geográfica también ganan relevancia. La posibilidad de seguir un envío en tiempo real o garantizar entregas en zonas menos densamente pobladas mejora la experiencia del usuario y amplía el alcance del comercio electrónico como herramienta de desarrollo federal.

Ahora bien, estos avances conviven con desafíos estructurales que limitan el potencial del sistema logístico. La dispersión geográfica del país, las asimetrías en infraestructura entre regiones y los costos asociados a la última milla impactan directamente en la eficiencia del servicio. A esto se suma la necesidad de seguir profesionalizando la cadena logística mediante soluciones tecnológicas que permitan optimizar rutas, mejorar la gestión de inventarios y reducir tiempos operativos.

En línea con esto, el estudio anual indica que la inteligencia artificial comenzó a ganar terreno en el sector: hoy el 19% de las empresas ya la aplica en procesos de logística e inventario, permitiendo operaciones más ágiles y entregas más eficientes.

El crecimiento del sector depende cada vez más de la capacidad del sistema logístico para procesar volumen, absorber picos de demanda y escalar operaciones con eficiencia industrial. La automatización de almacenes, plantas de clasificación y centros de procesamiento se volvió un factor crítico para aumentar capacidad, reducir errores operativos y sostener niveles de servicio aun en contextos de alta exigencia.

Lo cierto es que la logística dejó de ser un componente operativo para convertirse en un diferencial competitivo. Las empresas que logren integrarla de manera eficiente en su propuesta de valor serán las que mejor posicionadas estén para capturar la próxima etapa de crecimiento del comercio electrónico.

*Vicepresidente segundo de CACE.