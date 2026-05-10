En todos los viajes al exterior de Javier Milei, el Gobierno ya gastó más de $ 5.700 millones

La pregunta sobre la cantidad, integrantes de las comitivas, motivo y costo de los viajes al exterior del Presidente se volvió recurrente desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y aparece en cada uno de los reportes del jefe de Gabinete (Nicolás Posse, Guillermo Francos, y ahora Manuel Adorni). Según pudo reconstruir PERFIL en base a los últimos siete informes presentados, el jefe de Estado y sus comitivas gastaron más de $ 5.700 millones en vuelos al extranjero desde enero de 2024, cuando se produjo el primero oficial.

Los datos oficiales no incluyen los dos últimos vuelos, que por lo tanto quedan fuera de este cálculo: hacia Israel el 18 de abril para participar de los actos por su independencia, y el ocurrido esta semana hacia Estados Unidos, rumbo a la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

De los extensos reportes se desprende que el Gobierno gastó más de $ 2.000 millones en pesos, a los que se le deben sumar US$ 2,6 millones (o casi $ 3.700 millones a valor del dólar oficial) y más de 4.000 euros (unos $ 7 millones). Lo que asciende a $ 5.700 millones.

Después de los Estados Unidos –con un total de 17 traslados–, el país más visitado por el Presidente fue Italia, con cinco misiones. A Israel fue en tres oportunidades.

La mitad del presupuesto se fue en EE.UU. Sólo los viajes al país gobernado por Donald Trump insumieron un costo total superior a los $ 1.100 millones y US$ 1,18 millones (o, a valor del dólar oficial hoy, unos $ 1.670 millones). En total, en moneda local, la suma asciende a casi $ 2.800 millones.

De los 38 viajes que figuran en estos informes (hasta marzo de este año, con lo que deja afuera las dos últimas salidas), 16 fueron hacia los Estados Unidos. En una de esas visitas (la cuarta que Milei hizo) también se contabilizaron los gastos de su paso por El Salvador. En esa oportunidad, el Presidente estuvo ausente de Argentina desde el 28 de mayo al 1 de junio de 2024 (del 28 al 31 de mayo en EE.UU. y del 31 al 1 de junio en El Salvador). En esos cinco días el monto insumido por él y su comitiva –conformada por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General, Karina Milei; el subsecretario de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas, y Demián Reidel, jefe de asesores, además de custodias y dos agentes de redes sociales y comunicación–, fue de $ 66.163.009 y US$ 208.866 (equivalentes a $ 294 millones). En pesos, un total de $ 360 millones.

El más costoso de todos los vuelos realizados a la nación gobernada por Trump fue el que ocurrió del 12 al 14 de julio de 2024, poco más de un mes después que la visita anterior. De esta misión participaron, además del Presidente, Karina, Caputo y Reidel, entre otros. En casi todas estas comitivas viajó también un agente de redes y comunicación. En total el viaje de dos días implicó un gasto para el Estado de $ 33.344.750 y US$ 376 mil, lo que en pesos hacen un total de $ 563,5 millones (el equivalente a $ 281,7 millones por día).

Durante esa visita, describe el informe 140 de Guillermo Francos, Milei “disertó en la Conferencia de Sun Valley y mantuvo reuniones con CEOs e inversores, entre ellos, el presidente de Preylock Holdings, D. BrettLipman; el cofundador de Timberland, D. Noah Swartz; el socio del Grupo del Capital de Riesgo, D. Abraham Zilkha; y el representante del Grupo Adelson Family, D. Ezra Gontownik”.

En todos los casos, aclara la Secretaría de Presidencia, se trató de misiones “en su condición de jefe del Estado” y por tanto de “carácter oficial”.

Le siguieron en orden de costos una travesía de dos días en mayo de 2024 (5 y 6 de ese mes, con total de $ 350 millones), al que asistieron la mayoría de los funcionarios mencionados en otras comitivas y, en vez de uno, tres agentes de prensa y comunicación. Durante esa visita, disertó en el Instituto Milken, se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, además de con Elon Musk.

Este año, el Presidente lleva gastados en viajes a EE.UU. (hasta marzo, y sin contabilizar, como se dijo, la partida de esta semana) cerca de $ 100 millones: el primero fue junto al canciller, Pablo Quirno, para disertar en el “Board of Peace” del mandatario norteamericano. El único gasto que se informa en este caso es el del Hotel The Ritz-Carlton, que representó una erogación de $ 13,6 millones

El segundo viaje fue el que, de alguna manera, iniciaría el escándalo en el que el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra hoy por el origen de sus ingresos. Del 6 al 7 de marzo, detalla el informe presentado por este último el 29 de abril: “el Presidente se trasladó a la ciudad de Miami, acompañado por el jefe de Gabinete, Quirno, Karina Milei y, en carácter de invitada, la señora Bettina Julieta Angeletti”, dice la respuesta a la pregunta número 1997. En dicha oportunidad, continúa, Javier Milei “participó en la cumbre ‘Escudos de las Américas’, mantuvo reuniones con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y recibió el Premio ‘Economic Freedom Award’, por parte de los fundadores de Latino Wall Street y del director de La Derecha Diario”. El Presidente, prosigue la respuesta,“se alojó en el Hotel Trump National Doral y desde allí se trasladó a Nueva York, del 7 al 10 de marzo, donde llevó a cabo el discurso inaugural de la ‘Argentine Week 2026’”. En el mismo cálculo de costos, el jefe de Gabinete incluye el traslado de Milei a Chile para asistir al juramento de su par José Antonio Kast, aunque aclaran que en ese caso el hospedaje corrió a cuenta del anfitrión. En definitiva, durante esos días, el Gobierno informa un total de desdembolso por $ 85,7 millones.

En lo que va del año, según datos del presupuesto abierto constatados por este medio, la Presidencia ya devengó un total $ 1.057 millones en concepto de viáticos y pasajes. No hay un detalle sobre los destinos, pero el monto para los primeros cuatro meses del año equivale, por ejemplo, a todo lo ejecutado en 2023 bajo el mismo concepto ($ 1.177 millones).

Tal como explicó en una nota el 15 de marzo PERFIL, el presupuesto para viáticos y pasajes de la Secretaría General de Presidencia se duplicó en un año: pasó de los $ 2.135 millones en 2025 a los $ 4.111 millones en 2026.