Kicillof: “El empresario no invierte por el riesgo Milei, no por el riesgo ‘kuka’”

“Si Keynes ve lo que pasa en la Argentina se vuelve a morir”, lanzó ayer Axel Kicillof en la Feria del Libro en el marco de la presentación de la reedición de su libro “De Smith a keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, publicado por Siglo XXI. El gobernador de la provincia de Buenos Aires disertó ante un auditorio lleno en el pabellón blanco, con un público variado, con adultos mayores entremezclados con algunos jóvenes y niños que asistieron en familia. Como no se encontraban más sillas disponibles, varios lo escucharon de pie. Por la capacidad colmada, una cantidad similar quedó afuera, pero aún así corearon: “Axel, Axel”.

Antes que se abrieran las puertas del salón Victoria Ocampo, se escucharon comentarios irónicos del público respecto a la “parrilla” y “cascada” de la casa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado en sede judicial por presunto enriquecimiento ilícito. También se escucharon debates sobre una posible candidatura del gobernador: “Es el único que puede sacar el país adelante”, lanzó un asistente. Cuando hizo su arribo Kicillof, el auditorio explotó en aplausos, con algunas manos levantadas con los dedos en “V”, y al cántico de “Axel presidente”.

“Tenemos en la Casa Rosada a un tipo que aparenta ser especialista, se la pasa recibiendo premios desconocidos, apela a su supuesto saber económico y a una política económica que no tiene explicación desde el punto de vista conceptual. Vimos algo cambiante y contradictorio en estos años desde el punto de vista de la política fiscal y monetaria, con un resultado destrozo”, continuó con su alocución el gobernador. El panel estuvo moderado por la economista Candelaria Botto y contó con la participación del director de la consultora E^2, Diego Giacomini, y del periodista y economista Alejandro Bercovich.

En otro tramo, Kicillof se refirió al reclamo constante del ministro de Economía, Luis Caputo, al empresariado por no invertir. “Acá falta inversión. Los empresarios no invierten no por el ‘riesgo kuka’ sino por el ‘riesgo Milei’. El capital, para invertir, tiene que tener certeza que va a recuperar la inversión”, dijo.

“La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Representa la disputa de intereses y sectores sociales. Observen hoy, Milei ha fracasado, es agresivo, miren las teorías y las políticas de Milei, como dice Jauretche nos quieren hacer entrar al almacén con el manual del almacenero. No te va ir bien”, siguió el ex ministro de Economía. “Hay otra economía, que no es la oficial, de los intereses de la mayoría de los trabajadores. En la argentina, eso se llama peronismo”, sostuvo Kicillof. Y agregó que lo que se necesita es “cuidar el trabajo, el salario, cuidar a los jubilados, a las personas con discapacidad y garantizar la educación”.

A su vez, se refirió al debate sobre la desocupación en la teoría económica y apuntó contra la corriente que sostiene que “el mercado lo soluciona solo”. “Esa teoría sostiene que el culpable del desempleo son los salarios altos, entonces al empresario no le conviene seguir contratando. Esto en Argentina es bastante recurrente, después culpan a los sindicatos y arman una reforma laboral par que lo salarios bajen”, comentó.

“Keynes diría que la desocupación y el salario bajo son un desastre. El que lo tiene que solucionar es el Estado,no siempre, no infinito, cuando hay estancamiento, que aparezca el Estado con obra pública y ponga a funcionar la economía que está parada en representación de los que menos tienen y del interés nacional”, añadió. Y remató: “Keynes no era socialista, hay que explicarle a Milei”.

Por su parte, Giacomini también apuntó contra el programa económico del oficialismo, en medio de un público que, notoriamente con otra inclinación política, comenzó áspero con él, pero siguió con aplausos. “Milei manipula el dinero de manera artificial abaratando el dólar. Es un mecanismo desinflacionario erróneo para la escuela austríaca, que considera que el tipo de cambio está determinado por la economía real. Milei es la antítesis”, lanzó. Y agregó: “Eso de que toda la culpa es del peronismo, es mentira. El liberalismo no cree eso”.

En tanto, Bercovich señaló que el texto de Kicillof es el “libro de un profesor, no de un político”. El periodista aprovechó la presencia de Giacomini y recordó cuando él y Milei, que en su momento eran amigos, le regalaron un libro.

El día anterior, Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), le recomendó al Presidente leer el libro del gobernador para entender conceptos de economía como “costo marginal”. “Es un buen libro que le recomendaría leer a Milei”, lanzó en una entrevista a Ezequiel Orlando en publicada el sábado en PERFIL. El economista cercano al gobernador explicó que, cuando se refiere a Keynes, Milei “habla de la versión de la síntesis neoclásica, de la versión que tiene la escuela neoclásica, no de su teoría. Y, en ese sentido, me parece que el libro de Axel ayuda para entender cuál es la diferencia entre el pensamiento de Keynes, las rupturas que planteó con la escuela neoclásica, con el pensamiento dominante, y las implicancias que eso tiene en materia económica y política”. “Creo que le vendría bien leerlo”, propuso.