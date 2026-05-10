Quién es Gabriel Podskubka, el sucesor de Rocca en Tenaris

“En más de 25 años en Tenaris, he ocupado diferentes roles alrededor del mundo y actualmente me desempeño como director ejecutivo de la compañía, después de haber actuado como director de operaciones con responsabilidad de coordinar ventas y marketing, cadena de suministro y operaciones de producción, y el desarrollo de productos y servicios”, explica Gabriel Podskubka en su cuenta de Linkedin en referencia a su reciente nombramiento en reemplazo de Paolo Rocca como CEO de la empresa del grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos de acero.

Podskubka, ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y con una maestría en la Harvard Business School, desembarcó en Tenaris en 1995, poco tiempo antes de que Paolo Rocca se convirtiera en su CEO. Al menos son dos décadas y media de servicio las que coincidentemente la multinacional argentina le agradece en un comunicado, en el que lo definen como un “arquitecto del crecimiento continuo de la compañía”.

Rocca (que seguirá vinculado como presidente del directorio), deja su cargo en el marco de la “culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo”, aclaran. Pero también en un contexto de fuertes cruces con el presidente Javier Milei tras la adjudicación a una compañía india del suministro de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta. Luego de que el empresario advirtiera sobre una posible competencia desleal a la industria nacional, el mandatario atacó a Rocca al denominarlo “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Inmediatamente el comunicado pasa a describir el trayecto de Gabriel Podskubka: resaltan su desempeño como director de operaciones desde 2023 y su trayectoria desde 1995 en diferentes roles en áreas como marketing, ventas, suministro y producción. También, y lo que es tal vez lo más importante en un momento de conflicto en Oriente Medio, su experiencia como director de operaciones en esta región.

Precisamente esta semana Podskubka publicó en Linkedin un resumen de su visita a las instalaciones de Abu Dabi. “Durante mi estancia allí tuve la oportunidad de reflexionar sobre las últimas semanas en Oriente Medio. En un período difícil nuestros equipos mostraron resiliencia, un fuerte sentido del deber y compromiso”, manifestó. Y agregó que la actividad de la empresa se mantendría siempre dentro de lo posible, con la seguridad como su prioridad.

En el primer trimestre de este año, señaló el ahora CEO de Tenaris, la empresa registró ventas por US$ 3.100 millones, lo que representa un aumento del 6% interanual. También presentó un crecimiento en el último trimestre de 2025.

Hace apenas dos meses, y con posterioridad a la tensión entre Rocca y el Gobierno, el mismo Podskubka destacaba que en Norteamérica, “a pesar de la consolidación industrial, la reducción de plataformas y la ampliación de los aranceles de la Sección 232 al 50%, aumentamos la producción estadounidense y reforzamos nuestra cadena de suministro, con el 90% de las ventas apoyadas por la fabricación nacional”. Y que, en América Latina, “México trabaja para estabilizar la actividad de perforación, mientras Argentina continúa impulsando Vaca Muerta con nuevas inversiones en infraestructuras”.

Y es que, pese al conflicto, señala un artículo de la revista Forbes, se impuso el pragmatismo empresarial: “A través de Tecpetrol, su brazo energético, el grupo presentó en marzo de 2026 un proyecto ante el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) por US$ 2.400 millones para el desarrollo del bloque Los Toldos II Este en Vaca Muerta”.

Podskubka no solamente reemplazará a Rocca, el hombre con una fortuna de US$ 7.300 millones y el más rico de la Argentina, según el último ranking de Forbes. También estará a cargo de estos proyectos y al frente de una empresa que, como él mismo destacó, tiene más de 25.000 empleados en todo el mundo.

“Todavía recuerdo el primer día que entré en Tenaris Siderca, nuestro molino de tuberías sin costura en Campana, Buenos Aires, allá por 1995. Este molino no solo ha sido decisivo en mi carrera, sino también en la vida de muchos otros colegas que han cruzado sus puertas”, rememoraba el flamante CEO tres décadas después por la red social.