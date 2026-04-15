El anestesista Hernán Boveri y la residente de tercer año Delfina "Fini" Lanusse negaron haber robado fármacos anestésicos, como propofol y fentanilo, del Hospital Italiano. Se trata de los médicos procesados por "administración fraudulenta" en medio del escándalo denominado "Propofest", supuestos eventos clandestinos donde se ofrecían estas sustancias de forma recreativa, que se conocieron tras la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo hallado sin vida en su departamento.

Tras una serie de medidas de prueba, el juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado N°47, decidió procesar a ambos y les prohibió salir del país. Además, les trabó un embargo sobre sus bienes, $70.000.000 para Boveri y $30.000.000 para Lanusse, ya que consideró que el médico que se desempeñaba en la planta permanente de la institución sanitario tendría un mayor grado de responsabilidad.

"Propofest": imputaron a "Tati" Leclercq y procesaron a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por robo de fármacos

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Sin embargo, en sus declaraciones, ambos rechazaron las acusaciones. “Nunca robé nada, soy intachable”, expresó la joven de 29 años en el documento que presentó ante el magistrado. En esa línea, aseguró que las versiones que la vinculan a la presunta sustracción de anestésicos habrían sido a raíz de los dichos de una colega, con la que ya no tiene relación.

“Me ensució una examiga que está mal psiquiátricamente; supe de los hechos en mi domicilio en el momento en que la Policía realizó un allanamiento", agregó Lanusse. Aunque no precisó a quien se refería, se cree que se trataría de la testigo identificada como "Mechi S.", otra residente del Italiano que junto a dos compañeros alertaron a sus superiores tras encontrarla en mal estado en distintas ocasiones.

Acerca del procedimiento en su domicilio, "Fini" señaló: "Allí, no se encontró nada que compruebe mi intervención en los hechos. La situación se desbordó y afecta gravemente mi carrera profesional".

Delfina Lanusse y Chantal Leclercq.

Por último, calificó de "injusta" la imputación en su contra como partícipe secundaria del mencionado delito: "Me encuentro en tratamiento psicológico y tengo la intención de continuar ejerciendo, aun cuando esto implique hacerlo en otra institución". Según pudo saber este medio, tanto ella como Boveri fueron inhabilitados para ejercer la medicina en la Ciudad de Buenos Aires.

Boveri dijo que las jeringas "eran de su perro"

En el marco de la investigación, el médico acusado como autor de la estafa al hospital ubicado en Juan Domingo Perón 4190 por el presunto robo de fármacos amplió su declaración. Inicialmente, había reconocido que "en tres o cuatro oportunidades" había drogado a Lanusse, pero siempre con su consentimiento y la responsabilizó a ella por la sustracción de los medicamentos. "Fini", en tanto, reconoció haber consumido propofol pero supuestamente instigada por Boveri.

Ahora, explicó que las jeringas halladas por las autoridades en su departamento durante los allanamientos eran de su perro, que al parecer padecía cáncer. "Eran de uso veterinario, compradas en una farmacia", agregó. Por otro lado, reconoció que mantenía un vinculo afectivo con Lanusse, al mismo tiempo que tenía una relación estable con otra mujer que también trabaja en el centro de salud.

Todo esto hizo que se viera expuesta esta situación de intimidad suya con ella. Luego, volvió a rechazar las acusaciones por el hurto de las sutancias y comentó que los medicamentos encontrados en su casa ya estaban "vencidos" y que, si no lo hubieran estado, no habría podido utilizarlos porque al parecer no tenía el equipamiento necesario para administrarlos.

Luego, hizo un repaso de su amplia trayectoria académica y profesional y mencionó que disponía de varias muestras porque las necesitaba para efectuar las capacitaciones permanentes que realizaba. Asimismo, pidió que se cite al grupo de anestesistas con los que trabajaba y al equipo de cirugía del Hospital Italiano.

Por último, se conoció que entregó voluntariamente la clave del celular que le incautaron para que lo revisaran y que las pericias posteriores aún no encontraron nada relevante para la causa en el dispositivo.

El caso que puso en la mira el robo de fármacos

La investigación contra Boveri y Lanusse se desprende de una causa que indaga en la muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista de 31 años que fue hallado sin vida en su departamento el pasado 20 de febrero, tres días antes de que el Italiano presentara una denuncia. La víctima, que se desempeñaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, tenía una vía conectada al pie derecho y la marca de un catéter en el izquierdo, mientras que en el lugar se detectaron distintos anestésicos.

El caso, tramitado en el Juzgado Nº 60, a cargo interinamente del juez Santiago Bignone, expuso una trama que estaría relacionada al robo y consumo de drogas intrahospitalarias en presuntas fiestas clandestinas, las “propofest”. En estos encuentros, se hacían "viajes controlados", es decir, se administraban las sustancias y una persona quedaba de "guardia" para brindar ventilación manual asistida si era necesario.

Los estudios determinaron que la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo. Las pesquisas posteriores en ambos expedientes revelaron que esos fármacos provenían del Hospital Italiano y así fue como se identificó a "Hernán" y "Fini" como posibles responsables. El nexo entre ambas causas, aún en investigación, sería otra residente de anestesiología: Chantal "Tati" Leclercq, amiga de la universidad de Lanusse y excompañera de residencia de Zalazar, denunciada por hurtar medicamentos del Hospital Rivadavia.

FP/AF