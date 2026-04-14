Secuestraron medicamentos a una anestesista acusada de robar fentanilo en Vicente López

La Justicia secuestró medicamentos durante un allanamiento en la casa de una médica anestesista investigada por el presunto robo de fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López, en el marco de una causa que generó fuerte impacto en el sistema de salud. El caso se produce en el medio de la investigación que involucra a profesionales del Hospital Italiano por el desvío de medicamentos sensibles como el fentanilo y el propofol, sustancias cuyo uso está estrictamente controlado por su potencia y riesgo.

La mujer, de 34 años, identificada con las iniciales F.V.A. quedó a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de la fiscal Marcela Semería y comenzó tras una denuncia del director del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López por el robo de ampollas de fentanilo.

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En el centro de salud detectaron inconsistencias en el manejo de fármacos de uso controlado, especialmente ampollas de fentanilo, un potente analgésico utilizado en cirugías y terapias intensivas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante el operativo los policías del área de inteligencia de la División Operaciones Area Metropolitana Norte de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA incautaron ampollas de fentanilo y también de propofol, ketamina y otros anestésicos de uso hospitalario, además de jeringas, insumos médicos y medicación sin la documentación correspondiente que acreditara su origen.

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Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar si pertenecen al circuito del hospital y si fueron robados de manera irregular, en el marco de la investigación.

La imputación contra la especialista incluye el delito de defraudación por administración fraudulenta, la misma que se aplicó a los involucrados del Hospital Italiano.

La médica permanece bajo investigación mientras la Justicia busca establecer si existió una maniobra sistemática de sustracción de medicamentos y si hay otros posibles involucrados.

LT