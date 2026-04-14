Quiebra de la empresa frigorífica La Taba SRL: dictan la sentencia de verificación de créditos

El Juzgado Civil y Comercial de 33° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 6) dictó la sentencia de verificación de créditos de la empresa frigorífica La Taba SRL, radicada en la ciudad de Cruz del Eje, informó el Poder Judicial de Córdoba.

Se abre el concurso para elegir al próximo titular del Juzgado Electoral de Córdoba

La Taba SRL

La decisión se adoptó luego de que la sindicatura presentara los informes particulares previstos por el art. 35 de la Ley 24.522 como así también una serie de rectificaciones a los dictámenes individuales.

En la resolución, la jueza Marcela Susana Antinucci recordó que la sociedad La Taba SRL se encuentra actualmente en estado de quiebra, con motivo de la conversión de su concurso preventivo en un proceso liquidativo.

Verificados quirografarios

Concretamente, la sentencia declara verificados como quirografarios los siguientes créditos:

• N°06 - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U $259.114.151,01.

• N°16 - Casnem S.A. $270.239.850,72.

• N°17 - Constructora Monte Maíz S.A $14.785.475,61.

• N°30 - Gonella, Nahuel Darío $3.257.290,08.

• N°34 - Las Chacras S.A. $31.286.677,46.

• N°47 – Saieg, Franco Mauricio y Saieg, Gaspar Alejandro Sociedad de Hecho $16.685.120,21.

En tanto, declaró verificado como quirografario condicional al crédito:

• N°06 - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. $112.009,86.

Privilegio especial

Por su parte, los créditos mencionados a continuación, fueron declarados admisibles con privilegio especial:

• N°11 - Banco Santander Rio S.A. $1.720.097,68.

• N°20 - Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba $1.592.701,82.

Ratificaron imputación por homicidio simple a un automovilista que conducía ebrio a 150 km/h

Privilegio general

Y declaró admisibles con privilegio general los siguientes créditos:

• N°02 - Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) $114.125.971,03.

• N°20 - Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba $16.266.032,92.

• N°26 - Federación Patronal Seguros S.A.U……$5.334.184,39.

• N°42 - Obra Social del Personal Rural de Estibadores de la República Argentina (O.S.P.R.E.R.A.) $2.084.216,76.

Créditos quirografarios

Admisibles como quirografarios se declararon los siguientes créditos:

• N°01 - Acindar Pymes S.G.R. $5.727.330,61.

• N°02 - Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) $6.294.981,10.

• N°03 - Agroempresa Raíces S.A. $137.583.094,00.

• N°04 - Agropecuaria Las Marías S.A. $147.965.567,74.

• N°05 - Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFLC) $3.374.577,54.

• N°07 - Banco de la Nación Argentina $49.181.738,29.

• N°08 - Banco de la Provincia de Córdoba S.A. $386.017.764,38.

• N°09 - Banco Industrial S.A. $288.870.164,34.

• N°10 - Banco Patagonia S.A. $293.852.066,48.

• N°11 - Banco Santander Rio S.A. $133.571.194,53.

• N° 12 - Banco Supervielle Sociedad Anónima $891.726.289,92.

• N°13 - Bazano, Carlos David $81.473.119,82.

• N°15 - Berardo, Nestor Fabian $59.329.315,65.

• Nº 18 - Cooperativa de Trabajo Aguas Cuenca del Sol Ltda. $1.188.756,64.

• N°19 - Córdoba, Mónica Andrea $65.499.468,40.

• N°20 - Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba $1.395.250,60.

• N°21 - Edenred Argentina S.A. $622.546,38.

• N°23 - El Par S.A.S. $157.237.338,21.

• N°24 - Eme S.R.L. $59.433.966,56.

• N° 25 - Emilio J.R. Servato y Cia S.R.L. $313.587.747,00.

• N°26 - Federación Patronal Seguros S.A.U. $134.376,85.

• N°28 - Ganados S.R.L. $2.440.177,67.

• N°29 - Garantizar S.G.R. $16.266.229,45

• N°31 - Industrial And Commercial Bank Of China

• (Argentina) S.A.U. $334.072.941,16.

• N°32 - Innova S.G.R. (Sociedad de Garantía Recíproca) $10.032.200,00.

• N°33 - La Maroma S.R.L. $20.793.277,74.

• N°35 - Los Búfalos Ganadera S.A. $41.263.167,50.

• N°36 - Madelan S.A. $1.159.465.533,48.

• N°37 - Daniel Marinelli y Sergio Severini Sociedad de Hecho $32.718.375,38.

• N°39 - Max Capital S.A. $11.132.200,00.

• N°40 - Monte Argentino S.A. $84.852.060,06.

• N°41 - Municipalidad de Cruz del Eje $56.935.154,64.

• N°42 - Obra Social del Personal Rural de Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) $219.336,56.

• N°43 - Pierella, Osvaldo Rubén $33.214.045,80.

• N°46 - Saenz, Jorge Ariel $68.514.843,23.

• N°49 - Sociedad Anónima Unión Ganaderos Canals $26.833.393,54.

Asimismo, admisibles como condicional quirografarios se declaró a los créditos:

• N°01 - Acindar Pymes S.G.R $62.857.142,90 (Suspensiva).

• N°03 - Agroempresa Raíces S.A. $49.925.080,11 (Suspensiva).

• N°04 - Agropecuaria Las Marías S.A. $15.766.466,83 (Suspensiva).

• N°07 - Banco de la Nación Argentina $15.933.853,89

• (Resolutoria).

• N°07 - Banco de la Nación Argentina $379.672,94 (Suspensiva).

• N°08 - Banco de la Provincia de Córdoba S.A. $930.269,72

• (Suspensiva).

• N°09 - Banco Industrial S.A $64.600.000,00 (Suspensiva).

• N°11 - Banco Santander Río S.A. $62.857.142,92 (Resolutoria).

• N°14 - Berardi, Daniel Tito $142.329.426,73 (Suspensiva).

• N°19 - Cordoba, Mónica Andrea $16.214.570,90 (Suspensiva).

• N°22 - El Norte Cordobés S.R.L $119.943.898,80 (Suspensiva).

• N°24 - Eme S.R.L. $3.197.856,50 (Suspensiva).

• N°29 - Garantizar S.G.R. $61.260.896,73 (Suspensiva).

• N°31 - Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U. $12.449.054,64 (Resolutoria).

• N°36 - Madelan S.A. $6.353.930,52 (Suspensiva).

• N°38 - Marshall, Franco Hernán $53.420.104,70 (Suspensiva).

• N°44 - Potrero Norte S.R.L. $49.909.373,13(Suspensiva).

• N°45 - Roberto Fiorani e Hijos S.C.C. $8.635.595,29 (Suspensiva).

• N°48 - Sucesión de Fessia Hugo Benito. $278.364.702,89 (Suspensiva).

Por último, la sentencia declara inadmisible como quirografario el crédito:



• N°27 - Fessia, Eduardo Daniel $261.497.011,72.

Fuente: Poder Judicial de Córdoba.