Se abre el concurso para elegir al próximo titular del Juzgado Electoral de Córdoba

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba resolvió abrir la convocatoria para el concurso del que surgirá el próximo juez o jueza electoral. El 1 de agosto cuando la actual titular del tribunal, Marta Vidal, efectivizará su retiro. Así lo hizo saber a comienzos del mes pasado al Tribunal Superior de Justicia. Decidió anunciar su renuncia para acceder a la jubilación con antelación para evitar sorpresas y que el puesto quede vacante durante un lapso prolongado.

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Quien asuma como segundo juez electoral de la historia de Córdoba tendrá tarea de inmediato. El domingo 6 de septiembre se desarrollarán los comicios locales en Marcos Juárez. Es la primera ciudad en el cronograma provincial, que continuará el próximo año para elegir gobernador, legisladores y el resto de intendentes y jefes comunales.

Hay que recordar que el Juzgado Electoral fue creado por ley en los 90 y la primera en asumir como jueza fue Marta Vidal, por designación del exgobernador Ramón Bautista Mestre en 1998. El que acaba de abrirse es el primer concurso para un cargo clave.

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Definiciones en breve

Las inscripciones comenzarán el lunes 20 de abril, apenas se formalice la convocatoria a través de su publicación.

Después de esa instancia se conocerá el resto del cronograma, el temario de la evaluación, la integración de la Sala que intervendrá y la fecha en que se llevará a cabo la prueba escrita.

La tarea del Consejo es sustancial porque establecerá el orden de mérito. Quien termine primero en la compulsa se convertirá en el próximo titular del Juzgado Electoral, de no mediar contratiempos. Está vigente el decreto provincial por el cual el Poder Ejecutivo se autolimita para enviar los pliegos a la Unicameral para su aprobación.

El primero en la lista será árbitro de todos los conflictos y litigios de los comicios provinciales y municipales.