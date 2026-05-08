Informe judicial derriba el mito de las "falsas denuncias" masivas en casos de género

Un relevamiento federal inédito realizado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos Fiscales de provincias argentinas ha puesto fin a una de las premisas más discutidas en la agenda legislativa actual: la supuesta proliferación de denuncias falsas en contextos de violencia de género. El informe, que analizó más de 8 millones de causas penales entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país, concluye que la falsa denuncia es un fenómeno estadísticamente marginal que no justifica una reforma para agravar penas.

Hay ocho jurisdicciones que no tienen registros y por lo tanto no fueron incluidas en este informe. Son Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

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Una cada 1.100 causas

Sobre un universo de 8.254.672 investigaciones penales, solo se registraron 7.517 casos de falsa denuncia. Esto representa apenas el 0,09% del total, lo que equivale a una sola causa por cada 1.098 expedientes que ingresan al sistema judicial. Por su parte, el falso testimonio es aún más infrecuente, representando el 0,025% del total, o una causa cada 3.940.

La estadística refuta empíricamente a quienes impulsan un proyecto de ley que busca endurecer las penas bajo el argumento de una "ola" de denuncias mendaces.

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Conflictos vecinales y patrimoniales, el verdadero origen

Otro de los ejes centrales del relevamiento fue la desagregación por tipo de conflicto. En las 14 jurisdicciones que cuentan con sistemas de registro capaces de discriminar el origen de la denuncia, se descubrió que el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos patrimoniales, vecinales o laborales.

Contrario a la creencia popular, solo el 8% de las falsas denuncias registradas se dieron en un contexto de violencia de género o intrafamiliar. "El problema que el proyecto pretende agravar es estadísticamente minoritario dentro de un fenómeno que ya es marginal en sí mismo", sostiene el documento del OVG.

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El subregistro: el problema inverso

El informe advierte que el sistema judicial argentino enfrenta hoy el problema opuesto al que diagnostica el proyecto de ley: el subregistro de la violencia real. Citando datos de la Iniciativa Spotlight y el Ministerio de Justicia de la Nación, el OVG recuerda que el 77% de las mujeres que sufren violencia de pareja no realiza ninguna denuncia, cifra que asciende al 88% en casos de violencia sexual.

En este sentido, el Comité CEDAW de las Naciones Unidas ya recomendó a la Argentina retirar la propuesta de modificación del Código Penal, advirtiendo que podría crear barreras al acceso a la justicia y desalentar a las víctimas de buscar protección.

Salta, el caso atípico

El informe también destaca el caso de Salta como un "punto atípico", ya que esa provincia concentra el 57,3% de los casos totales debido a una particularidad de su sistema de registro, que etiqueta como "falsa denuncia" cualquier presentación que ingrese con ese rótulo antes de ser investigada. Aun incluyendo estos datos, la marginalidad del fenómeno a nivel nacional se mantiene inalterable.