Marcha Federal Universitaria: un día antes de la movilización, el Gobierno anunció un nuevo ajuste a universidades

El Gobierno de Javier Milei anunció un duro ajuste sobre las universidades nacionales, educación, ciencia y tecnología mediante la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial de la Nación este lunes, un día antes de la denominada "Marcha Federal Universitaria".

En los considerandos de la normativa, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se sostiene que "corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas jurisdicciones y entidades de la administración nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido".

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Cuál es el recorte a las universidades

El recorte millonario, que es de casi 3 millones de pesos en diferentes áreas, implica un ajuste de $78.768 millones en la Secretaría de Educación.

Además en lo que se refiere a las universidades hay un freno de obras de infraestructura por $5.303 millones, que afecta a distintas casas de estudio del país.

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La Universidad Nacional de La Plata sufrirá una poda de $1.043.000.000, mientras que la de Avellaneda 700 millones de pesos. La Universidad Nacional de Río Cuarto, $680.500.000; la de Entre Ríos, $540 millones y la Universidad Nacional del Litoral, $500 millones.

Además la Universidad Nacional del Nordeste tendrá un recorte de $330 millones; la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la de José Clemente Paz, $300 millones, y la Universidad Nacional de Rafaela, $190.000.000.

Respecto a la Universidad Nacional de Córdoba, la Comisión Nacional de Actvidades Espaciales (CONAE) recorta 50 millones de pesos a la Casa de Trejo por transferencias para financiar gastos corrientes.

El ajuste que se conoció un día antes de la Marcha Federal Universitaria de este martes 12 mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario provocó el malestar de toda la comunidad universitaria.