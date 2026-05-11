Marcela Acuña denunció un caso de tuberculosos en la cárcel de mujeres: qué dicen las fuentes oficiales

Marcela Acuña, condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se comunicó con Perfil NEA desde la Unidad Penitenciaria N° 1 de Mujeres, ubicada en el barrio Santiago de Resistencia, para denunciar la preocupación que existe entre las internas por un presunto caso de tuberculosis dentro del establecimiento.

Según relató, una mujer detenida identificada como L.P., oriunda de Charata y condenada por un delito de tentativa de homicidio, habría sido diagnosticada con tuberculosis y permanece aislada dentro del penal.

“Hay una compañera nuestra que está ya hace bastante tiempo y le han descubierto un problema de tuberculosis. La chica tiene tuberculosis y está aislada, pero estuvo en contacto permanente en un pabellón que también está aislado de ocho personas”, sostuvo Acuña.

La dirigente aseguró que la situación generó alarma en distintos sectores del establecimiento, especialmente porque —según su versión— la interna diagnosticada compartió previamente espacios comunes con otras detenidas.

Reclamo por controles y asistencia médica

Acuña afirmó que las internas presentaron una nota ante la jefa del establecimiento, Romina Lorena Valenzuela, para pedir medidas sanitarias, controles médicos y asistencia adecuada para la mujer afectada.

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“Lo que nosotros queremos es que la lleven al hospital, que sea asistida como tiene que ser, porque está grave realmente, tiene tuberculosis más epilepsia y otros problemas de salud”, planteó.

También sostuvo que las detenidas solicitan estudios para determinar si hubo contagios dentro de la unidad. “Queremos que a todas nos hagan un examen para saber quiénes tenemos o no tuberculosis, para poder ver a quiénes nos aíslan y a quiénes no”, expresó.

Según Acuña, el pedido fue firmado por internas del pabellón 3, donde ella se encuentra alojada. Entre los nombres mencionó a Nancy Di, Marta More, María Mendoza, Élida Mambrín, Norma Miriam Pérez y la propia Acuña.

“No hay barbijos” y preocupación por penitenciarias y visitas

La dirigente también advirtió que el temor no alcanza solo a las internas, sino también al personal penitenciario y a las visitas. “Hay miedo también de las trabajadoras penitenciarias porque se van a su casa y pueden llevar esta situación. No hay barbijos”, señaló.

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse por vía aérea, especialmente en espacios cerrados, con hacinamiento o mala ventilación. Por eso, Acuña insistió en que la situación requiere una intervención urgente del sistema de salud. “No somos solo las internas, también las trabajadoras penitenciarias están en esta situación”, remarcó.

Qué dijeron las fuentes consultadas

Tras el llamado de Acuña, PERFIL consultó a distintas fuentes oficiales. Desde el Ministerio Público de la Defensa indicaron: “Habría una persona a la que le hicieron un estudio que le habría dado positivo el viernes. De acuerdo a lo que me informan, se está aplicando el protocolo con el resto de las internas”.

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Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad señalaron la existencia de un único caso dentro del establecimiento. Hasta el momento, según las fuentes consultadas, no se informó oficialmente la existencia de otros diagnósticos positivos.

Pedido de habeas corpus y actuación de defensores

Acuña aseguró que varias internas comenzaron a comunicarse con sus defensores oficiales y abogados particulares para pedir medidas judiciales urgentes. “Todas han llamado a sus defensores y han pedido que urgentemente se presente un habeas corpus para que se active un mecanismo de saber si estamos o no infectadas”, dijo.

Además, sostuvo que sus nuevos abogados particulares, Samanta de Benedetto y Guido Boreli, fueron informados de la situación para solicitar controles médicos. “Lo único que nos queda en contexto de encierro es nuestra salud, y esto te afecta hasta la salud mental”, afirmó.

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El contexto del pabellón

Acuña señaló que permanece alojada en el pabellón 3, donde conviven mujeres adultas, varias con problemas de salud o movilidad. También mencionó que en la unidad se encuentra detenida Élida Mambrín, condenada en 2021 a 15 años de prisión por trata de personas agravada y abuso sexual en la causa vinculada a la asociación civil No Me Olvides.

La dirigente sostuvo que el reclamo no busca discriminar a la interna diagnosticada, sino garantizar atención médica y prevención para toda la población carcelaria.“No es desde un punto de vista discriminatorio. Lo que pedimos es que la lleven a un sector del hospital donde pueda ser asistida”, explicó.

En el cierre de la comunicación, Acuña pidió que el caso sea abordado como un problema sanitario y no como una cuestión individual. “Me parece que supera cualquier tipo de estereotipo o estigmatismo que tenga sobre mi persona, porque tiene que ver con lo colectivo dentro del contexto de encierro y con una política de salud”, afirmó.