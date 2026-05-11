Caso Nahuá: revocan la domiciliaria del abogado Codazzi y dictan su prisión preventiva

En un giro determinante para la causa que investiga la desaparición y sustracción del niño Nahuá en Corrientes, el Tribunal de Revisión de Mercedes revocó este lunes la prisión domiciliaria de la que gozaba el abogado José Alejandro Fernández Codazzi. Tras una audiencia virtual, los magistrados ordenaron que el letrado sea trasladado de inmediato a una dependencia carcelaria bajo la modalidad de prisión preventiva.

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El tribunal, presidido por el doctor Carlos Antonio Martínez e integrado por los vocales Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper, admitió el recurso de impugnación presentado por el fiscal Javier Gustavo Mosquera.

La fiscalía había cuestionado duramente la decisión inicial del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, quien el pasado 7 de mayo le había otorgado el beneficio de la domiciliaria con tobillera electrónica.

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La Justicia consideró que existen riesgos procesales suficientes para que Codazzi permanezca tras las rejas hasta el juicio. El abogado está imputado como partícipe necesario en la sustracción de menores y por encubrimiento agravado.

Según la acusación fiscal, Codazzi utilizó su propia camioneta para trasladar a Josías Santos Regis y a su hijo hacia la zona rural de San Isidro, luego de que el ciudadano brasileño protagonizara un ataque a balazos en el barrio Manzini de Esquina. Esta maniobra habría sido clave para dificultar el operativo cerrojo y retrasar la activación de la Alerta Sofía.

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Mientras se definía la situación de su exabogado, el principal acusado del hecho, Josías Santos Regis, fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a la Unidad Penal N° 6 de la ciudad de Corrientes capital durante el último fin de semana.

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Regis enfrenta una situación procesal sumamente grave, con imputaciones por:

Homicidio agravado en grado de tentativa (por el ataque a tiros previo a la fuga).

Sustracción de menores en concurso real.

El juez Vallejos ya había dictado su prisión preventiva tras rechazar los planteos de la defensa, que solicitaba medidas alternativas. Con el traslado a la unidad penitenciaria de San Cayetano, el imputado aguardará allí el inicio del debate oral.