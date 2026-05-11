Horas decisivas para Tapia y Toviggino: la Justicia define el futuro de la conducción de la AFA

El poder construido por Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA atraviesa uno de sus momentos más sensibles. Mientras la Selección Argentina sigue funcionando como blindaje político y deportivo de la conducción del fútbol argentino, la Justicia comenzó a avanzar sobre distintas investigaciones que tienen al presidente de la entidad y a su tesorero, Pablo Toviggino, bajo presión judicial.

Este lunes quedó habilitada una instancia clave: la Cámara en lo Penal Económico ya está en condiciones de resolver si confirma los procesamientos vinculados a una causa por presunta evasión impositiva y maniobras financieras investigadas alrededor de la conducción de la AFA. La definición aparece como un punto de inflexión para el futuro institucional del oficialismo que controla el fútbol argentino desde la llegada de Tapia al poder.

El expediente pone el foco sobre supuestas irregularidades relacionadas con retención de aportes millonarios y movimientos económicos bajo análisis judicial. En paralelo, otra investigación observa el patrimonio de Toviggino y particularmente una mansión ubicada en Pilar que quedó bajo la lupa de la Justicia.

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El hombre fuerte detrás de Tapia

Aunque públicamente mantiene un perfil mucho más bajo que el presidente de la AFA, Pablo Toviggino se transformó en uno de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino. Tesorero de la entidad y hombre de máxima confianza de Tapia, construyó poder desde Santiago del Estero hasta convertirse en una pieza central del esquema político que domina hoy la estructura dirigencial.

En el mundo del fútbol lo reconocen como el principal operador del oficialismo. Su capacidad para disciplinar dirigentes, ordenar alianzas y controlar votos dentro de la AFA lo convirtió en un actor determinante dentro de la mesa chica del poder futbolístico. Por eso, cualquier avance judicial sobre su situación impacta directamente sobre el corazón político de la conducción actual.

La preocupación dentro de la AFA no pasa solamente por lo jurídico. También aparece el temor a un desgaste político en medio de un contexto donde Tapia había logrado consolidar una fuerte legitimidad pública gracias al éxito deportivo de la Selección campeona del mundo.

Blindaje político y tensión judicial

Hasta ahora, el oficialismo logró contener las turbulencias. La figura de Lionel Scaloni, el título en Qatar y la estabilidad deportiva de la Selección funcionaron como un escudo para Tapia frente a críticas políticas y denuncias judiciales. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar. Las investigaciones ya no sólo afectan a dirigentes periféricos o actores menores del negocio del fútbol, sino que alcanzan directamente al núcleo de conducción de la AFA.

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La Cámara deberá resolver ahora si confirma las decisiones judiciales previas o si modifica el rumbo de las causas. En caso de ratificarse los procesamientos, el impacto político podría ser considerable para una estructura que hasta hace poco parecía completamente consolidada.

En paralelo, dentro del fútbol argentino algunos dirigentes empiezan a seguir el tema con cautela. Aunque públicamente casi nadie rompe filas con Tapia, en privado crece la inquietud sobre cómo podría afectar una escalada judicial al equilibrio interno de la AFA y a la relación con el Gobierno nacional. Las próximas horas serán determinantes. Lo que resuelva la Cámara podría marcar no sólo el futuro judicial de Tapia y Toviggino, sino también el inicio de una nueva etapa de tensión dentro de la AFA.