Rutas al límite: denuncian una fuerte desfinanciación para el mantenimiento en Corrientes

La crisis de infraestructura en la provincia de Corrientes suma un nuevo capítulo de alerta. Alfredo de Jesús Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, denunció una drástica desfinanciación por parte del Gobierno nacional, asegurando que la Dirección Nacional de Vialidad solo ha recibido el 30% del presupuesto anual necesario para el mantenimiento de las calzadas.

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La situación afecta directamente a los 1.100 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio correntino, incluyendo arterias vitales para el Mercosur y la producción regional como las rutas 12, 14, 118, 119 y 120. Según el referente gremial, el estado de las mismas oscila actualmente entre "regular y malo".

Sin insumos para el bacheo

Ramírez fue categórico al describir la parálisis operativa que sufren los distritos locales: "Nos están desfinanciando. No podemos hacer bacheo porque no nos están enviando plata". La falta de recursos es tal que las únicas tareas vigentes se reducen a intervenciones mínimas en la Ruta 120, realizadas únicamente porque aún cuentan con material acopiado del año pasado.

"La Ruta 14 está en muy mal estado en todo el tramo concesionado. Un día de lluvia parece una laguna", advirtió el dirigente a radio Unne, señalando el riesgo de hidroplaneo y siniestros fatales que esto conlleva para los usuarios.

El costo de la desidia: vidas y productividad

Desde el sindicato explicaron que el mantenimiento técnico básico —que consiste en el fresado (retiro de la capa asfáltica dañada), bacheo y colocación de una nueva carpeta— ha sido suspendido por tiempo indeterminado.

Esta parálisis no solo deteriora el patrimonio vial, sino que tiene consecuencias sociales y económicas inmediatas:

Seguridad Vial: "Esto se va a ir agravando y cada vez va a ir costando más vidas", alertó Ramírez.

Impacto Productivo: el mal estado de las banquinas y calzadas dificulta la circulación de camiones encargados de sacar la producción del interior del país, encareciendo la logística y dañando los vehículos.

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Un presupuesto insuficiente

La cifra del 30% de ejecución presupuestaria enviada por Nación deja a la delegación provincial de Vialidad sin margen de maniobra frente al invierno y la temporada de lluvias, periodos donde el asfalto sufre mayor desgaste.

La preocupación de los trabajadores viales se suma a los recientes reclamos de intendentes y legisladores locales, quienes exigen que la Casa Rosada reactive las obras de mantenimiento antes de que el deterioro de las rutas nacionales en Corrientes sea irreversible.