Capitanich sobre Adorni: “Si demorás una declaración jurada, quiere decir que no hay papeles en orden”

El senador nacional Jorge Capitanich cargó contra Manuel Adorni al referirse a las demoras en la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y sostuvo que, cuando un funcionario posterga esa documentación, “quiere decir que no hay papeles en orden”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Ciudad Televisión, en la que el exgobernador chaqueño habló inicialmente sobre un proyecto de ley vinculado al control de la deuda pública, pero terminó pronunciándose sobre la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete nacional.

La frase de Capitanich se produjo en un contexto delicado para Adorni, quien es investigado por la Justicia federal luego de que se detectaran movimientos con criptomonedas que no habrían sido incluidos en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.

“Una demora es intencional”

Consultado específicamente sobre cuánto puede demorar la confección de una declaración jurada patrimonial, Capitanich fue categórico. “Si vos demorás en una declaración jurada patrimonial, entonces quiere decir que no tenemos los papeles en orden”, afirmó el senador nacional.

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En ese sentido, explicó que este tipo de documentación requiere detallar bienes muebles e inmuebles, activos, pasivos y deudas, y aseguró que toda esa información “es perfectamente identificable”. “Uno puede lograr tener un estado de situación patrimonial y eso implica bienes y derechos, y obviamente deudas. Eso es perfectamente identificable y no necesita mucho tiempo”, remarcó.

Además, sostuvo que las declaraciones impositivas y patrimoniales cuentan con plazos fiscales ampliamente conocidos y regulados, por lo que consideró injustificable una demora política. “La verdad, no puede existir por parte del jefe de Gabinete moras por la presentación de declaración jurada patrimonial”, insistió.

Incluso fue más allá cuando el periodista le consultó si una demora podía interpretarse como deliberada. “Totalmente. No hay ninguna razón desde el punto de vista político o técnico”, respondió Capitanich.

El contexto judicial de Adorni

Las declaraciones del senador llegan mientras la Justicia federal profundiza la investigación sobre el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Según trascendió en la causa que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se detectaron movimientos de fondos vinculados a criptomonedas durante 2024 que no habrían sido informados ante la Oficina Anticorrupción.

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La investigación se activó luego del levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario y alcanzó a distintas plataformas de pago, billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas. Entre las firmas requeridas aparecen plataformas como Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, donde los investigadores buscaron determinar posibles operaciones con activos digitales como BTC, ETH y USDT.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la Justicia detectó “movimientos de entrada y salida” de criptoactivos que no figurarían en la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2024.

El proyecto de Capitanich sobre deuda pública

Durante la entrevista, Capitanich también defendió el proyecto de “Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada”, presentado en el Senado. La iniciativa busca establecer mayores mecanismos de control parlamentario sobre operaciones de endeudamiento, swaps de monedas, reservas del Banco Central y garantías utilizadas por el Estado nacional.

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El senador cuestionó especialmente las reestructuraciones de deuda realizadas mediante decretos y sin participación del Congreso. “Nosotros como representantes del pueblo tenemos que ejercer un efectivo control para que no exista parcialidad por parte de los gobiernos”, señaló.

Asimismo, advirtió sobre lo que definió como “artilugios contables” utilizados para ocultar pasivos y sostuvo que la deuda consolidada argentina supera actualmente los 483 mil millones de dólares.

Críticas institucionales y debate político

En otro tramo de la entrevista, el exgobernador chaqueño también apuntó contra el funcionamiento institucional del país y cuestionó la falta de designaciones definitivas en organismos clave. “Hace nueve años que no se elige un miembro de la Corte Suprema por el procedimiento constitucional y hace años que el procurador general está interino”, expresó.

Además, defendió la necesidad de avanzar en acuerdos legislativos y programáticos dentro del peronismo y planteó diferencias con el Gobierno nacional respecto al financiamiento político, las PASO y el endeudamiento externo.