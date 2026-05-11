Llamado anónimo y persecución: cómo incautaron 91 kilos de marihuana en Corrientes

En un operativo cerrojo realizado durante la madrugada del domingo, efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograron desbaratar una maniobra de tráfico de estupefacientes en la zona costera de Ituzaingó, Corrientes. El procedimiento culminó con la detención de tres hombres y una mujer, y el secuestro de más de 91 kilogramos de cogollos de marihuana.

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La investigación se disparó tras un llamado anónimo a la línea de emergencias náuticas 106, que alertaba sobre movimientos sospechosos de bultos en la costa del río Paraná, a la altura del kilómetro 1.462, en un sector conocido popularmente como “Chancharía”.

Persecución sobre la Ruta Nacional 120

Al arribar al lugar, el personal de la fuerza observó a los sospechosos cargando bultos en una camioneta. Al notar la presencia policial, los involucrados emprendieron una huida a alta velocidad, lo que dio inicio a una persecución por caminos vecinales que se extendió hasta la Ruta Nacional N° 120.

Finalmente, la Autoridad Marítima logró interceptar el vehículo a la altura del kilómetro 1.458, en el sector denominado “Loro Cuarto”. Al requisar el rodado, los efectivos hallaron en el baúl un total de 335 envoltorios que contenían una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Cargamento millonario

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cogollos de marihuana con un peso exacto superior a los 91 kilos. Según informaron desde la fuerza, el aforo total de los elementos incautados —que incluye la droga, la camioneta, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo— asciende a casi 339 millones de pesos.

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Situación judicial

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de Melina Beatriz Perborell y el fiscal auxiliar, Juan Martín García. La justicia ahora intenta determinar si el cargamento tenía como destino los centros de consumo de la capital correntina o si iba a ser trasladado hacia otras provincias de la región.