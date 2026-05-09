“Creemos que la carne de jabalí y ciervo axis puede ser una nueva alternativa de proteína”

El avance del jabalí y del ciervo axis dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en uno de los principales problemas ambientales y productivos de Corrientes. Frente a ese escenario, la provincia decidió avanzar con una estrategia integral: declaró plaga a ambas especies exóticas, impulsa su caza controlada y ahora busca transformar esa carne en una nueva alternativa de consumo y comercialización.

El senador provincial Sergio Flinta, presidente de la Comisión de Ecología del Senado correntino, confirmó en Punto a Punto Radio que el gobierno provincial trabaja en la instalación de un frigorífico especializado para procesar carne de jabalí y ciervo axis en la localidad de Sauce, una de las zonas más afectadas por la expansión de estos animales. “Creemos que puede ser una nueva alternativa de proteína”, sostuvo el legislador, quien explicó que el proyecto busca ordenar tanto la actividad cinegética como la comercialización de la carne bajo controles sanitarios del Senasa y bromatología provincial.

El impacto de las especies invasoras

Flinta explicó que gran parte del problema actual se originó décadas atrás por la introducción irresponsable de especies exóticas vinculadas a cotos de caza privados. “Es fruto de la irresponsabilidad de tiempos anteriores”, sostuvo.

En el caso del jabalí, detalló que el cruce entre ejemplares europeos y cerdos salvajes locales generó animales de enorme porte y alta capacidad reproductiva. “Genera un monstruo de 300 o 400 kilos que realmente es ingobernable”, describió. Según explicó, estos animales destruyen instalaciones rurales, afectan feedlots y generan daños productivos permanentes. El ciervo axis, por su parte, también altera ecosistemas y compite directamente con especies autóctonas. “El cerdo salvaje es un problema mundial”, afirmó Flinta, quien señaló que países como Brasil, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos atraviesan situaciones similares por la expansión descontrolada de estas poblaciones.

Debate ambiental y control

Uno de los puntos más sensibles alrededor de la discusión aparece vinculado al rechazo de sectores defensores de los derechos animales. Flinta reconoció que hubo debates públicos sobre la decisión de impulsar la caza plagicida, aunque aseguró que el gobierno provincial trabajó para explicar el impacto ambiental de estas especies invasoras. “Estos bichos son exóticos, son depredadores y destruyen el ambiente natural”, afirmó.

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El senador sostuvo que el objetivo central es proteger especies autóctonas como el carpincho, el ciervo de los pantanos y el yaguareté, que hoy compiten por territorio y recursos con animales introducidos artificialmente.

La discusión también tiene un costado cultural. Flinta admitió que el ciervo axis suele despertar empatía social por su asociación con la figura de “Bambi”, aunque remarcó que detrás de esa imagen aparece un animal altamente dañino para el equilibrio ambiental.

En paralelo, Corrientes busca transformar un problema ecológico en una oportunidad económica. El proyecto oficial apunta a organizar cotos de caza, procesamiento sanitario y comercialización legal de carne de jabalí y ciervo axis, en un esquema que el gobierno provincial considera estratégico para controlar las poblaciones invasoras y generar actividad económica formal.