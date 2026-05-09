ARCA amplió la denuncia contra la AFA y acusó a Tapia y Toviggino de integrar una asociación ilícita

La crisis judicial que rodea a la conducción de la AFA sumó un nuevo capítulo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió su denuncia penal contra la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia y apuntó directamente contra el tesorero Pablo Toviggino, a quienes acusó de integrar una posible “asociación ilícita fiscal” vinculada a maniobras de evasión y utilización de facturación apócrifa.

Según la ampliación presentada por el organismo, la Asociación del Fútbol Argentino habría utilizado proveedores presuntamente truchos para ocultar el destino real del dinero y justificar operaciones irregulares durante los períodos fiscales 2024 y 2025. El perjuicio fiscal denunciado ronda los 300 millones de pesos.

La denuncia fue firmada por autoridades de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA y amplía una investigación previa vinculada a apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. En esta nueva presentación, el organismo pidió investigar no sólo a la AFA, sino también “a las personas que resultaren autores, coautores, cómplices o encubridores” de las maniobras denunciadas.

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Facturas truchas y proveedores bajo sospecha

De acuerdo con el expediente, la AFA habría utilizado “facturación apócrifa” para justificar gastos y desviar fondos mediante distintas empresas proveedoras. Entre las firmas mencionadas en la investigación aparecen Consultek Consultoría y Servicios SRL, ID Constructoras, Central Hotel SRL, Meroka SRL, Construcciones Far West SRL, Maxstore SA y Logística Winter SRL.

ARCA solicitó además documentación respaldatoria de obras y trabajos realizados en el predio de Ezeiza, junto con información sobre ingresos y egresos de personas vinculadas a las compañías bajo sospecha. La conducción de la AFA respondió que resulta complejo reconstruir gran parte de la información debido al volumen de movimientos registrados en el predio durante esos años. Según la entidad, muchas contrataciones se realizaron bajo modalidad “llave en mano”, con cambios permanentes de personal durante la ejecución de obras.

El poder de Tapia bajo presión

La ampliación de la denuncia vuelve a golpear a un esquema de poder que en los últimos meses quedó envuelto en distintas causas judiciales, investigaciones financieras y cuestionamientos sobre transparencia institucional. Aunque Tapia mantiene un fuerte control político sobre el fútbol argentino, las investigaciones empezaron a escalar sobre el círculo más cercano de conducción de la AFA.

En paralelo, la figura de Pablo Toviggino aparece cada vez más expuesta dentro de distintas investigaciones vinculadas al manejo económico de la entidad. El dirigente santiagueño se consolidó como uno de los principales armadores políticos de Tapia y uno de los hombres con mayor poder dentro del fútbol argentino.