El gendarme argentino Nahuel Gallo relató, por primera vez, duros detalles de su larga detención en Venezuela, donde estuvo en las cárceles del régimen chavista 448 días. El militar, de 33 años, reconoció que, en ese periodo, pensó en quitarse la vida. “Siempre me lo preguntan, y la respuesta es que sí, lo había pensado”, confesó, y reveló que era golpeado de manera frecuente solo “por ser gendarme o por ser argentino”.

En una entrevista televisiva que dio este fin de semana, recogida por Noticias Argentinas (NA), Gallo recordó que todo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó cruzar la frontera desde Cúcuta (Colombia) hacia Venezuela, en ese momento bajo control de Nicolás Maduro. Al visitar las oficinas de Migraciones fue abordado por agentes de civil que, sin identificarse, comenzaron a interrogarlo.

Conferencia de prensa del gendarme Nahuel Gallo

Aunque tenía toda su documentación en regla y los dólares necesarios para los días que pensaba quedarse en el país, los integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se concentraron solamente en su celular. “Querían ver si hablaba mal de su presidente”, rememoró Gallo.

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Uno de los agentes hizo búsquedas por palabras clave dentro de sus chats privados. “Chávez” no dio resultados, pero “Maduro” complicó al gendarme.

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En un chat privado con su mujer, el militar había hablado sobre la situación social y política de Venezuela. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación privada con mi mujer, pero no les importó”, recordó el gendarme.

Al comienzo, Gallo trató de ocultar su profesión, diciendo solamente que trabajaba en la Aduana argentina; sin embargo, revisando su celular, los agentes encontraron una fotografía vistiendo su uniforme. “Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos. Se enojaron porque les había mentido”, dijo el militar.

Desde ese momento, los golpes se multiplicaron y además le cubrieron la cabeza, dando comienzo a un proceso de detención arbitraria que se prolongaría por más de un año.

Según Gallo, durante ese periodo fue sometido a tortura física y psicológica, especialmente la falta de comunicación con su familia y el encierro en celdas de castigo que lo llevaron al límite de sus fuerzas físicas y mentales.

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“El régimen venezolano sí tortura”, aseguró Nahuel Gallo

El gendarme argentino Nahuel Gallo radicó el pasado 30 de abril una denuncia ante la Justicia federal sobre las torturas que sufrió en Venezuela.

Además, en sus redes sociales, el militar afirmó que “el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”.

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Y agregó: “Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui”.

Nahuel Gallo durante su detención en Venezuela

Desde la sede judicial, el gendarme también declaró que “hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. Mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando”.

HM