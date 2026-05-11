Scaloni presentó la prelista para el Mundial 2026: hay 12 jugadores del fútbol argentino

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya empezó para la Selección Argentina. A exactamente un mes del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, el entrenador Lionel Scaloni elevó a FIFA una prelista de 55 futbolistas reservados para defender el título conseguido en Qatar 2022. Y entre figuras consolidadas, campeones del mundo y jóvenes que empujan desde abajo, sobresale un dato que vuelve a poner al fútbol argentino en el centro de la escena: 12 jugadores del torneo local aparecen en la nómina preliminar.

La base del equipo campeón sigue firme. Lionel Messi, todavía sin confirmar públicamente si jugará su sexto Mundial, lidera una lista donde también aparecen pesos pesados como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Pero detrás de esa estructura ya consolidada aparece otra Selección: más joven, más veloz y con futbolistas que representan el recambio que Scaloni empezó a construir tras la consagración en Qatar.

Entre los nombres que ganaron terreno aparecen Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni, una generación que mezcla experiencia europea con talento surgido del fútbol argentino. La lista también marca regresos inesperados y nuevas oportunidades para jugadores que parecían relegados dentro del ciclo.

River, Boca y Racing meten jugadores en la pelea

El club con mayor representación local es River Plate, que aporta a Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. En el caso de Boca, aparecen Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leandro Paredes, mientras que Racing suma al arquero Facundo Cambeses y al lateral Gabriel Rojas.

La presencia de futbolistas del medio local no parece casual. Scaloni amplió el universo de convocados pensando en un Mundial más extenso y exigente, donde las alternativas y la competitividad interna pueden resultar decisivas. Además, el entrenador sigue enviando una señal clara: el fútbol argentino continúa siendo observado de cerca por el cuerpo técnico campeón del mundo.

En paralelo, también hay ausencias fuertes. Ángel Di María y Franco Armani dejaron la Selección tras Qatar 2022, mientras que Juan Foyth quedó afuera por lesión. El caso de Alejandro “Papu” Gómez quedó condicionado por la sanción por doping, mientras que Paulo Dybala y Ángel Correa fueron perdiendo espacio en la consideración del entrenador.

La nueva Scaloneta empieza a tomar forma

La sensación que deja la nómina preliminar es que Scaloni intenta sostener la identidad competitiva del campeón del mundo mientras acelera una renovación inevitable. El proceso parece pensado sin rupturas traumáticas: conviven los referentes históricos con futbolistas que podrían convertirse en protagonistas del próximo ciclo mundialista.

La aparición de nombres como Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Santiago Castro, Mateo Pellegrino o José Manuel López muestra además que el entrenador sigue ampliando variantes ofensivas y buscando perfiles distintos para un plantel que necesitará profundidad en todas las líneas.

La pelea por un lugar recién empieza. La lista definitiva todavía sufrirá un fuerte recorte y varios de los nombres incluidos hoy podrían quedarse afuera de la Copa. Pero la prelista ya dejó una señal política y futbolística clara: la Scaloneta quiere defender el título sin dejar de mirar el futuro.

La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.

Mediocampistas: Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.