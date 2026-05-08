La segunda y última temporada de Berlín ya tiene fecha de estreno confirmada en Netflix y marcará el cierre definitivo del recorrido del personaje interpretado por Pedro Alonso. Se trata de una de las apuestas más fuertes de la plataforma en 2025 dentro del universo criminal que nació con La casa de papel, y que logró sostener interés global incluso después del final de la serie original.

La nueva entrega llegará con ocho episodios y un plan criminal de mayor escala, que combina arte, engaño y venganza. El eje de la historia será el encargo de robar una obra icónica de Leonardo Da Vinci, un golpe que funcionará como disparador de un conflicto mucho más personal y oscuro para Berlín.

El primer capítulo retoma al personaje junto a su banda, ahora instalada en Sevilla, ciudad que se convierte en el corazón visual y narrativo de la temporada. El relato vuelve a apoyarse en la inteligencia estratégica del protagonista, pero también en su costado más impulsivo y rencoroso.

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Desde Netflix remarcan que esta segunda parte no solo amplía la ambición del atraco, sino que profundiza en la psicología de Berlín. La historia, según anticipa la plataforma, estará atravesada por tensiones internas, traiciones y un ajuste de cuentas que cambiará el rumbo del plan original.

Un robo de arte como excusa y una venganza como objetivo: la trama de "Berlín"

La trama central de la temporada gira en torno a un encargo aparentemente clásico: robar La dama del armiño, una de las obras más reconocidas del Renacimiento. El pedido llega de parte del Duque de Málaga, un personaje que cree tener la capacidad de manipular a Berlín y a su equipo.

Sin embargo, el golpe no es exactamente lo que parece. Berlín y Damián reúnen nuevamente a la banda con la idea de fingir el robo de la obra, mientras el verdadero objetivo se desplaza hacia el matrimonio formado por el Duque y la Duquesa de Málaga, quienes intentan chantajear al protagonista.

Ese desafío despierta el costado más oscuro del personaje. La historia avanza mostrando cómo Berlín transforma el plan inicial en una vendetta cuidadosamente diseñada, donde el engaño funciona como arma principal.

Pedro Alonso confirmó que esta será su despedida definitiva del personaje tras casi diez años vinculado a Berlín.

Sevilla aparece como un escenario clave, ya que no solo aporta identidad visual, sino que permite construir un crimen de alto impacto, con locaciones abiertas, espacios históricos y una escala que Netflix define como “el mayor golpe de la historia” dentro de este universo.

A lo largo de los episodios, la narrativa combina el robo imposible con juegos de apariencias, lealtades frágiles y conflictos internos que ponen en riesgo a la banda. El arte, en este contexto, funciona como una excusa narrativa para hablar de poder, humillación y revancha.

La tensión se incrementa a medida que el plan avanza y las motivaciones personales empiezan a pesar más que el botín. Berlín deja de ser solo el estratega brillante para convertirse en un personaje empujado por la herida y el orgullo.

Producción, elenco y fecha de estreno de "Berlín" en Netflix

La serie fue creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, quienes también participaron en la escritura de los episodios junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve.

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La dirección estuvo a cargo de Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto. El rodaje se realizó en distintas locaciones de Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras ciudades españolas, con una fuerte apuesta por la espectacularidad visual y el uso narrativo de los espacios.

En cuanto al elenco, regresan Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez. A ellos se suma Inma Cuesta, quien interpreta a Candela, una nueva integrante de la banda que no solo altera el equilibrio del grupo, sino que también “le robará el corazón a Berlín”.

Completan las incorporaciones José Luis García-Pérez y Marta Nieto, en los roles del Duque y la Duquesa de Málaga, figuras centrales del conflicto.

Joel Sánchez, Pedro Alonso, Tristán Ulloa, Michelle Jenner y Julio Peña Fernández volvieron en la segunda temporada de "Berlín".

Netflix confirmó que los ocho episodios de la segunda y última temporada se estrenarán de manera global el 15 de mayo, con todos los capítulos disponibles el mismo día, manteniendo el modelo de binge watching (maratonear la serie)

Además, la plataforma anunció una premiere especial en Sevilla, con un evento público que incluirá un concierto y la presencia del elenco. Será el cierre de un ciclo para Pedro Alonso, quien confirmó que esta será su despedida definitiva del personaje tras casi diez años vinculado a Berlín.

“El final no fue una decisión estratégica, sino intuitiva”, explicó el actor: “Al acabar esta temporada sentí un ‘clack’ en el estómago”, marcando el cierre de una etapa que, según sus palabras, fue “absolutamente asombrosa”.

Aunque Berlín llega a su fin, sus creadores adelantaron que el universo de La casa de papel seguirá expandiéndose: “Hay más historias que contar”, aseguraron.

RV/ff