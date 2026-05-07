Netflix estrenó la temporada 2 de El caso Hartung, el thriller psicológico danés que se convirtió en un fenómeno internacional y que ahora vuelve con un nuevo misterio criminal. La serie, también conocida internacionalmente como The Chestnut Man: Hide and Seek, retoma el universo oscuro del nordic noir con una historia centrada en un asesino que obliga a sus víctimas a participar de versiones siniestras de juegos infantiles.

La nueva entrega ya se encuentra disponible en la plataforma desde este jueves 7 de mayo, mantiene el formato de miniserie y consta de seis episodios. La producción apuesta nuevamente por una narrativa intensa, marcada por el suspenso psicológico, el acoso digital y la conexión con crímenes del pasado que nunca fueron resueltos.

Cinco años después del final de la primera temporada, la ficción regresa con una investigación que vuelve a reunir -no sin tensiones- a los detectives Naia Thulin y Mark Hess. La historia se sitúa otra vez en Copenhague y propone una carrera contrarreloj para atrapar a un criminal meticuloso que deja mensajes perturbadores en cada escena.

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Basada en la obra del escritor danés Søren Sveistrup, la serie busca superar el impacto de su debut, que en 2021 se transformó en una de las producciones europeas más vistas del catálogo de Netflix, casi sin promoción previa.

De qué trata la temporada 2 de El caso Hartung

La segunda temporada, titulada El escondite, comienza con la desaparición de una mujer de 41 años, madre soltera y divorciada, que vuelve a su casa en colectivo una noche y nunca llega. Pronto, los investigadores descubren que llevaba meses siendo acosada por una persona desconocida que la vigilaba de manera constante.

El teléfono de la víctima se convierte en una pieza clave del caso: allí aparecen mensajes de texto amenazantes construidos a partir de rimas infantiles. El remitente anónimo le advierte que puede intentar esconderse, pero que la encontrarán de todos modos, replicando la lógica del juego del escondite.

Cuando finalmente aparece el cuerpo, los detectives detectan similitudes escalofriantes con otro crimen ocurrido años atrás: el asesinato de una adolescente cuyo caso permanece sin resolver. Esa conexión reabre heridas del pasado y expone a la policía a un escenario mucho más complejo de lo esperado.

Cinco años después de la primera temporada, la ficción regresa con una investigación que reúne a los detectives Naia Thulin y Mark Hess.

A medida que avanza la investigación, Thulin y Hess descubren que varias personas en Copenhague están siendo arrastradas a este juego letal, en el que cada pista parece diseñada para burlarse de las autoridades. El asesino no solo mata, también construye un relato, deja mensajes y manipula cada escena del crimen.

Dos años después de haber atrapado al "Hombre de las Castañas" y reunir a la familia Hartung, los protagonistas vuelven a trabajar juntos a regañadientes. No se han hablado desde que Hess rompió su relación con Thulin y se marchó de Dinamarca seis meses después del caso anterior.

Producción, elenco y el regreso del thriller nórdico

La temporada 2 está protagonizada nuevamente por Danica Curcic como Naia Thulin y Mikkel Boe Følsgaard como Mark Hess, quienes retoman una dupla marcada por conflictos personales, desgaste emocional y una relación profesional siempre al límite. El reparto se completa con Sofie Gråbøl, Katinka Lærke Petersen, Özlem Saglanmak y Ester Birch Beck.

La serie está basada en El escondite, la segunda novela de la saga escrita por Søren Sveistrup, publicada en Dinamarca en 2024. La adaptación televisiva vuelve a estar a cargo de los showrunners de la primera temporada, Dorte W. Høgh y Emilie Lebech Kaae, responsables de sostener la continuidad narrativa y el tono psicológico de la historia.

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La dirección se reparte entre Roni Ezra y Milad Alami, quienes apuestan otra vez por una puesta en escena sobria, realista y opresiva. La fotografía fría, los paisajes urbanos y el clima lúgubre refuerzan la identidad del nordic noir que convirtió a la serie en un éxito global.

La producción mantiene el formato breve de seis episodios, una decisión que favorece el ritmo narrativo y evita el relleno. Cada capítulo introduce nuevos giros, pistas inquietantes y dilemas morales que profundizan el impacto psicológico del relato.

Al igual que en la primera temporada, la historia no se basa en hechos reales, pero Sveistrup explicó que sus novelas están inspiradas en “los niños y cómo su crianza los moldeará”, una teoría que atraviesa toda la saga y explora cómo una infancia traumática puede derivar en actos de violencia extrema.

Según el propio autor, muchos elementos surgen de crímenes reales vistos en las noticias y de tradiciones culturales danesas, como los juegos infantiles que en esta temporada se transforman en el núcleo del horror. El resultado es una ficción que no ocurrió, pero que podría haber ocurrido, y allí radica buena parte de su potencia narrativa.

RV/ff