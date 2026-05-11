Marcha Federal Universitaria en Corrientes y Chaco: horario, recorrido y reclamos

Bajo la consigna "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", Corrientes y Chaco se preparan para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria de este martes 12 de mayo. La movilización, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reclama al gobierno de Javier Milei la transferencia de fondos establecida por ley, un conflicto que escaló hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.

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En la ciudad de Corrientes, la concentración se realizará a las 17.30 en el Museo de Ciencias Naturales (avenida Costanera). La columna iniciará su marcha a las 18 por la costanera hasta calle Buenos Aires, rodeará la plaza 25 de Mayo y culminará con un acto central frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Por su parte, en Resistencia, Chaco, la marcha tendrá dos columnas: una partirá desde la sede de la UTN y otra desde el campus de la UNNE. Ambos grupos confluirán en la Avenida 9 de Julio para marchar hacia la plaza central, donde se dará lectura a un documento conjunto.

Larroza: "Es uno de los casos más raros del mundo"

El rector de la UNNE, Omar Larroza, brindó una conferencia de prensa donde fue tajante respecto a la postura del Gobierno nacional. "El motivo es el incumplimiento de una ley aprobada. El Ejecutivo apela a no cumplir una norma que fue ratificada por el Congreso tras el veto. Eso solo ocurre en la Argentina", sentenció.

Larroza explicó que, si bien hubo mejoras parciales en los gastos de funcionamiento, el núcleo del conflicto es la asfixia salarial. "Ojalá se pueda diseñar una agenda para el día después, porque esto no termina con la marcha", agregó el rector, señalando que los canales de diálogo paritario permanecen bloqueados.

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Salarios en emergencia: 45% de pérdida

La situación de los docentes y no docentes es el punto de mayor urgencia para las autoridades universitarias. Según las cifras oficiales de la UNNE:

Pérdida de poder adquisitivo: solo durante el año pasado, el salario universitario perdió un 45% .

Inflación: los ajustes actuales no acompañan los índices inflacionarios del 2026.

Judicialización: tras la insistencia del Congreso sobre la ley de presupuesto, el caso está ahora en manos de la Corte Suprema.

"No estamos encontrando ningún tipo de eco para la recomposición", advirtió Larroza. La marcha de este martes se perfila como una de las más multitudinarias en la región, reflejando el malestar de una comunidad educativa que ve amenazada la continuidad del sistema científico y académico nacional.