Llaryora apuntó contra Milei por el ajuste educativo: “Asfixiar escuelas técnicas destruye la industria”

El gobernador de Martín Llaryora volvió a confrontar con el Gobierno nacional y cuestionó el recorte de fondos destinados a las escuelas técnicas. Durante un acto realizado en San Francisco, anunció un fondo provincial de $2.000 millones para sostener el funcionamiento de estas instituciones y apuntó contra la administración de Javier Milei por el desfinanciamiento educativo. “Destruir, desfinanciar o asfixiar las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional”, afirmó.

La decisión provincial surge luego de que Nación redujera los aportes destinados a la educación técnica en Córdoba. Según datos oficiales, el Gobierno nacional enviará cerca de $400 millones para todo el sistema técnico provincial, lo que representa una caída promedio del 40% tras la derogación del piso mínimo de financiamiento establecido por la Ley 26.058. Frente a ese escenario, la Provincia resolvió quintuplicar esos recursos con un aporte extraordinario propio.

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“Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas, porque son la base de la creación de talentos para nuestras industrias”, sostuvo Llaryora. En esa línea, vinculó directamente la formación técnica con el desarrollo productivo y el empleo. “No hay trabajo sin industria y no hay industria sin talento”, remarcó.

El mandatario también comparó la situación actual con el contexto previo a la crisis de 2001 y advirtió sobre los riesgos de abandonar el modelo industrial. “En aquella época también nos quisieron convencer de que la Argentina no debía tener industria y que solo debía estar condenada a los servicios o a la producción primaria”, expresó.

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Las críticas también fueron acompañadas por el ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, quien sostuvo que Córdoba “no está acompañada por el Gobierno nacional” en materia educativa y defendió la inversión provincial en infraestructura y equipamiento escolar.