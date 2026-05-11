Comercio electrónico: cómo impactan las jornadas de ofertas en plena desaceleración del consumo

Las jornadas de descuentos digitales volvieron a convertirse en un termómetro clave para el comercio electrónico argentino. En un escenario atravesado por la caída del consumo y la competencia de plataformas internacionales, las empresas apuestan a promociones, financiación y volumen de ventas para sostener la actividad y captar nuevos clientes. Desde el sector aseguran que este tipo de eventos ya representan uno de los momentos comerciales más importantes del año.

Guillermo Montenegro, presidente de la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico, aseguró en Punto a Punto Radio que las primeras horas del evento mostraron un tráfico muy positivo y un importante ingreso de órdenes de compra en distintas plataformas.

Según explicó Montenegro, este año los consumidores pueden encontrar rebajas de entre 40% y 50% en productos puntuales, especialmente en categorías donde las empresas necesitan renovar stock y generar liquidez.

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“El contexto económico obliga a muchas empresas a liquidar mercadería y prepararse financieramente para afrontar compromisos como el pago de aguinaldos”, señaló.

A pesar del crecimiento del e-commerce, el empresario reconoció que el sector no está exento de la crisis. Como ejemplo, indicó que este año participan unas 800 empresas, frente a las 1.000 que habían formado parte de la edición anterior.

La competencia con las plataformas chinas

Uno de los principales desafíos que enfrenta el comercio electrónico regional es el avance de las plataformas internacionales, especialmente las de origen chino.

Montenegro advirtió que compañías como Temu o Alibaba representan una fuerte competencia para el comercio local no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Incluso mencionó que Uruguay comenzó recientemente a aplicar IVA a compras realizadas en plataformas extranjeras para intentar equilibrar las condiciones frente a los vendedores locales.

Turismo y tecnología, entre los rubros más dinámicos

Además de electrodomésticos, indumentaria y tecnología, el turismo aparece como uno de los sectores más fuertes dentro del comercio electrónico.

El titular de la Cámara Mediterránea explicó que gran parte de los pasajes aéreos y servicios turísticos ya se comercializan de forma digital, lo que impulsó el crecimiento del rubro en los últimos años.

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A esto se suma el impacto del dólar relativamente estable, que permitió a parte de los consumidores volver a considerar viajes al exterior.

“Tres Navidades” para el e-commerce

Dentro del sector, estos eventos masivos de descuentos son considerados momentos clave del calendario comercial. Montenegro explicó que, para muchas empresas, jornadas como Hot Sale, CyberMonday y Navidad representan picos de ventas comparables a varios meses de facturación habitual. “En esos tres días se vende lo mismo que en tres meses”, afirmó.

Por eso, detrás de cada edición existe una planificación previa que puede extenderse entre tres y cinco meses, incluyendo acuerdos financieros, negociación de descuentos con proveedores y organización logística para responder al incremento de la demanda.

Vender más ya no alcanza

La primera mañana del Hot Sale 2026 no solo mostró un crecimiento en la facturación y el volumen de operaciones, sino también un cambio más profundo en la lógica del consumo digital argentino. Según datos relevados por la plataforma Facturante, el evento exhibe un consumidor más selectivo, enfocado en compras planificadas y muy apoyado en cuotas y financiamiento. La facturación crece 33,58% frente al mismo tramo de la edición 2025, mientras que el ticket promedio ronda los $99.769.

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Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante, sostuvo que el comportamiento inicial refleja “un consumo más enfocado” y remarcó que predominan las compras desde dispositivos móviles, junto con una fuerte utilización de tarjetas de crédito y cuotas sin interés. Además, explicó que las categorías con mayor movimiento en las primeras horas fueron Indumentaria y Calzado, Salud y Belleza y Hogar, Muebles y Jardín, especialmente en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

La tendencia coincide con otras lecturas del sector. Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity, había advertido previamente que el consumidor argentino se volvió “mucho menos impulsivo y mucho más racional”, atravesado por una lógica constante de comparación de precios, canales y conveniencia. En la misma línea, Constanza Fernández Ochoa, de Growlat, señaló que el usuario ya no evalúa únicamente el descuento, sino también el financiamiento, el envío y la experiencia integral de compra.

Esa transformación también modifica las exigencias para las marcas. Diego Miranda Iglesias, CEO de Lamason Agency, advirtió que muchas empresas todavía priorizan inversión publicitaria y campañas comerciales sin darle el mismo peso a la infraestructura tecnológica capaz de sostener el tráfico durante eventos masivos. “El marketing atrae, pero la infraestructura sostiene”, resumió.

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La logística aparece como otro punto crítico. Franco Tertzakian, CEO de Shipnow, remarcó que el consumidor actual no solo exige rapidez, sino también precisión, trazabilidad e información sobre las entregas. Según explicó, en eventos de alta demanda el cliente puede tolerar demoras, pero no la incertidumbre sobre el estado de su compra.

En ese contexto, el Hot Sale 2026 empieza a mostrar que la competencia dentro del e-commerce argentino ya no pasa únicamente por ofrecer el mayor descuento. La experiencia de usuario, la capacidad tecnológica, la logística y el financiamiento aparecen cada vez más como factores decisivos para sostener ventas en un consumidor que compra menos por impulso y más por cálculo.