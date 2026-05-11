Cúneo disparó contra los cordobeses: "Boludos y fachos, por votar liberalismo se van a quedar sin una fábrica de autos"

En una reciente emisión del canal Política Argentina, el periodista y dirigente Santiago Cúneo protagonizó una nueva polémica al descargar una furiosa crítica contra la provincia de Córdoba. En el marco de un análisis sobre la situación económica nacional, Cúneo no ahorró insultos y vinculó directamente el posible cierre de la planta de Nissan con el comportamiento electoral de los cordobeses, a quienes acusó de votar en contra de sus propios intereses industriales por razones ideológicas.

Naranjitas que no serán marroncitos en Córdoba: "En ningún momento se habló del color marrón"

Con un tono marcadamente agresivo, el conductor responsabilizó a los habitantes de la provincia por el respaldo a las políticas de Javier Milei y advirtió que el futuro de las terminales automotrices en la región está sentenciado. "Se va Nissan, cordobeses boludos... se les va Nissan, pelotudos. gorilas, votadores de liberalismo asesino. Yo se los avisé que se van a quedar sin una puta fábrica de autos en Córdoba. Es cuestión de tiempo: o terminamos con este gobierno o termina la industria automotriz en la provincia", sentenció de forma tajante durante su descargo.Uno de los puntos más ríspidos de su intervención fue cuando señaló la contradicción de Córdoba al depender comercialmente de líderes regionales que sus votantes rechazan. Cúneo aseguró que, gracias al "zurdo" de Lula, los "fachos cordobeses" aún pueden vender camionetas, argumentando que si Brasil no formara parte de los BRICS, la provincia no tendría a quién exportarle una sola unidad. Además, cuestionó que las grandes inversiones chinas de autos eléctricos elijan radicarse en San Pablo en lugar de Argentina, preguntando irónicamente a los gritos si los cordobeses esperaban que las fábricas se instalaran en Río Cuarto o sobre el escenario de Cosquín.

"¿Dónde está la fábrica, pedazo de idiota cordobés del orto? ¿Dónde están? En San Pablo. La empresa china más grande del mundo de autos eléctricos se radicó en Brasil".

Al ser consultado por la figura del actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, Cúneo fue lapidario y se limitó a decir que su existencia es "absolutamente indiferente", quitándole cualquier relevancia en el mapa político nacional.

Finalmente, el dirigente lanzó una dura definición sobre la realidad social del país, asegurando que la clase media ha desaparecido y que sus integrantes son "tan pelotudos que no fueron ni al sepelio". Según su visión, la provincia está cometiendo un acto suicida al sostener un rumbo económico que, tarde o temprano, terminará de vaciar sus parques industriales.