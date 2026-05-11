El concejal justicialista Martín Simonian negó este lunes que el color elegido del uniforme de los naranjitas en el nuevo sistema que regula la actividad de los cuidacoches en Córdoba sea el marrón.

“En ningún en el desarrollo de las comisiones se habló del color del uniforme que van a tener. Por eso, hablar de un color determinado me parece que no corresponde porque no está establecido en la normativa”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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“En ningún momento se habló del color marrón”

Al ser consultado sobre el periodista Jorge “Petete” Martínez si estaba desmintiendo que “vayan a ser marroncitos”, el edil respondió: “Sí. En el seno de las charlas en las comisiones, y porque concurrieron distintos funcionarios de tres áreas, de tres secretarías de la Municipalidad se habló y se comentó acerca del uniforme de trabajo que va a ser provisto por la Municipalidad luego de un diálogo con las ocho cooperativas, pero en ningún momento se habló del color marrón”.

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Cómo se elegirá el color

“Seguramente va a terminar siendo la reglamentación la que determine el color”, enfatizó Simonian.

Y luego insistió: “Pero si a mí me preguntas acerca de un color que cree el Ejecutivo que puede ser el adecuado, es el símil color de la ropa de trabajo que pueden utilizar los inspectores municipales, los servidores urbanos, en ningún momento se habló de un color marrón”.

“En ningún momento, y menos en la ordenanza, está establecido el color. Uno cuando va a establecer un uniforme de trabajo, y en este caso con el diálogo que se viene teniendo con las cooperativas, el color que se decida también va a ser con el consentimiento de los propios asociados de las cooperativas”, concluyó Simonian.

Días atrás el concejal de Hacemos Unidos por Córdoba dio precisiones a Punto a Punto Radio (90 FM) sobre la nueva ordenanza que regulará la actividad de los naranjitas y que será aprobada el próximo jueves en el Concejo Deliberante.