Paula Felipe Mónaco tras la identificación de sus padres: "Es una conmovedora y emocionante forma de alegría"

La periodista cordobesa Paula Felipe Mónaco aseguró que “es una conmovedora y emocionante forma de alegría” la identificación de los restos de sus padres Silvia Ester Felipe y Luis Carlos Mónaco por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el marco de los trabajos realizados en la “Loma del Torito” de La Perla.

“Es realmente una sorpresa inesperada, pero además una conmovedora y emocionante forma de alegría. Estamos muy contentos”, sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Cuándo fueron secuestrados Ester Felipe y Luis Mónaco.

“Mis padres fueron secuestrados cuando yo tenía 25 días de nacida la madrugada del 11 de enero de 1978 en la ciudad de Villa María, acá en la provincia de Córdoba, durante la misma noche en un mismo operativo de dos domicilios diferentes en la ciudad de Villa María”, agregó la escritora que reside en México.

“Primero se llevaron a mi papá de un departamento ubicado en calle Catamarca y después fueron a secuestrar a mi mamá en la casa de la familia Felipe, en la calle Manuel Ocampo”, precisó Felipe Mónaco.

Y luego detalló: “Fue una patota de hombres vestidos de civil, portando armas largas, que no se identificaron, y se los llevaron, y según testimonios, pudimos reconstruir después, que fueron trasladados al centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como La Perla, donde los tuvieron cerca de una semana, y fueron después fusilados.

“El caso de mis padres fue juzgado ya en lo que se conoce como la mega causa La Perla, hubo sentencia firme, pero nos faltaba, como a miles de familias en Argentina, encontrarles a ellos”, recordó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Cuando el periodista le preguntó si estaba con sus padres cuando ellos fueron secuestrados, la investigadora respondió: “Sí, estaba con ellos en la casa de mis abuelos, donde fueron a secuestrar a mi mamá, se encontraba ella ahí, estaba recién parida, y como mi papá tenía que viajar muy de madrugada aquí a Córdoba por trabajo, estaba quedándose con sus papás, mis abuelos. Entraron, los amordazaron y maniataron a mis abuelos, se llevaron a mi mamá por la fuerza. Me dejaron a mí en la cuna que estaba en ese momento”.

Además señaló que “fue dentro de todo una situación en ese sentido con suerte para mí, que no han tenido la misma suerte un montón de hermanos que continúan desaparecidos y apropiados, viviendo con identidades distintas a sus identidades reales, que todavía lo seguimos buscando”.

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“Una vida nueva”

Felipe Mónaco dijo que la identificación de los restos de sus padres “abre una vida nueva, sin la inquietud de dónde estarán, sin la carga espantosa de saberles debajo de la tierra, en un lugar donde les escondieron y les intentaron esconder para siempre”.

“Entonces, más que cerrar, el poder encontrar los restos de un ser querido desaparecido abre la posibilidad de una vida mucho más colorida y brillante, como la justicia también lo abre”, enfatizó.

“Han sido los dos momentos en los que creo que eso cambia. El dolor está ahí, va a seguir estando, y el hueco de la ausencia, 48 años y 3 meses sin ellos, nada nos lo devuelve. Pero hoy miramos al presente y al futuro con mucha más luminosidad que antes”, afirmó. la militante de H.I.J.O.S.

“Soy militante de hijos desde 1995, primero en Argentina y desde hace 22 años en México. Hemos dado en colectivo todas esas peleas, no las he dado yo sola, las hemos dado en colectivo y creo que, aunque tardan, se ven resultados y que ese es el camino, empujar y seguir empujando a que las cosas ocurran”, expresó en otra parte de la entrevista.

“Ojalá las instituciones puedan destinar más presupuesto, más personal para acelerar el ritmo de las identificaciones, porque en Córdoba hemos tenido muy buenos resultados en los últimos meses. El trabajo del juzgado federal, de la fiscalía, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de las compañeras que están buscando en el terreno, está siendo increíble y estamos muy agradecidos”, concluyó la periodista.

Felipe Mónaco es, junto a Miguel Tovar, directora de la miniserie documental de Netflix La Fiscal (2026), que refleja la problemática de los femicidios en la ciudad de México