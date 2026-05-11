Ropa, tarjeta y envío gratis: el combo que mueve el Hot Sale 2026 desde la primera hora

El Hot Sale 2026 arrancó a las 0:00 con un pico de más de 120 órdenes por minuto y no frenó: en las primeras cinco horas se concretaron casi 50.000 transacciones en las más de 75.000 tiendas del ecosistema Tiendanube, con un ticket promedio de $91.374 y una facturación total que superó los $4.482 millones.

Indumentaria lideró con el 48,1% de las ventas, seguida por decoración y hogar con el 8,3% y salud y belleza con el 8,1%.

El motor detrás de las compras fue claro: el 71% de las órdenes incluyó algún tipo de promoción y el envío gratuito fue la herramienta más elegida, presente en una de cada dos compras. La tarjeta de crédito se impuso como medio de pago con el 47% de las transacciones, seguida por transferencia bancaria con el 19% y billetera digital con el 7%.

Más allá del dominio de la ropa, lo que distingue esta edición es el crecimiento de categorías de alta planificación. Entre los productos más vendidos aparecen remeras, camperas y pantalones en los primeros puestos, pero también cremas faciales y corporales, botas y —dato llamativo— materiales de construcción, un rubro que hasta hace poco no figuraba entre los protagonistas del Hot Sale.

Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube Argentina, lo interpretó así: "Los artículos de alta consideración, como los materiales de construcción, están ganando peso. Esto nos muestra que los argentinos no solo buscan la oportunidad del momento, sino que planificaron el evento para concretar esas compras más relevantes que venían proyectando".

Menos cuotas

El comportamiento financiero también dejó una señal: el pago en una sola cuota creció ocho puntos porcentuales respecto al Hot Sale 2025 y representa el 61% de las compras financiadas. Las tres cuotas subieron cuatro puntos hasta el 19%, mientras que las 12 cuotas sin interés cayeron nueve puntos y quedaron en apenas el 6% del total. Un movimiento que sugiere que el consumidor está siendo más cauteloso con el endeudamiento a largo plazo.

Paula Felipe Mónaco tras la identificación de sus padres: "Es una conmovedora y emocionante forma de alegría"​

El 69% de los usuarios realizó sus compras desde dispositivos móviles y solo el 31% desde computadora. En cuanto al social commerce, Instagram dominó con el 91% de las ventas traccionadas por redes sociales, mientras que Facebook representó el 9% restante.

Córdoba participó con el 6% de las transacciones, detrás de CABA y GBA con el 40% y provincia de Buenos Aires con el 11%. El resto del país concentró el 43% de las compras, lo que confirma que el Hot Sale ya es un evento de consumo masivo con alcance federal.