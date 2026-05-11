Marcha universitaria en Córdoba: la UTN solo puede pagar el 27% de sus gastos con el presupuesto nacional

El decano de la UTN, Federico Olivo, comentó que el presupuesto que envía el gobierno nacional apenas cubre el 27% de los gastos de funcionamiento de la universidad. El resto se financia con ingresos propios: propiedad intelectual, capacitaciones, transferencias y ensayos de laboratorio. La institución paga más de 50 millones de pesos de luz y tiene 17.500 estudiantes cursando ingenierías.

El escenario concreto del ajuste se ve en las aulas: la UTN registró un incremento del 10% en el ingreso a ingenierías el año pasado y hoy hay alumnos de tercer año de Ingeniería en Sistemas cursando en los pasillos, con comisiones de primer y segundo año que superan los 180 estudiantes.

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Mañana, la UTN marchará junto a la UNC desde el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria, encabezadas por sus respectivos rectores.

"Estamos discutiendo situaciones infantiles"

Olivo fue contundente al responder la postura del gobierno de que no sabe de dónde sacar los fondos para cumplir la ley de financiamiento universitaria: "La ley que se discutió contempla una parte de dónde deberían salir los fondos, eso está estipulado en la ley. Imagínese que yo mañana, como no tengo dinero, empiezo a no tributar y digo que como no sé de dónde sacarlo no lo voy a pagar. Me parece que estamos discutiendo situaciones infantiles. Además acá hay un delito, acá se está incumpliendo una ley".

El decano remarcó que el Congreso aprobó la norma de forma republicana y que cumplirla es una obligación del Poder Ejecutivo: "También es una responsabilidad del Poder Ejecutivo resolver eso, para eso entiendo la gente lo ha votado", dijo en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El deterioro que no se ve ahora pero se va a padecer

Olivo trazó un paralelismo con los años 90, cuando el ajuste a las escuelas técnicas dejó una huella que todavía hoy se siente en la falta de perfiles técnicos en el mercado laboral. "Creo que nosotros no tomamos magnitud ni dimensión de lo que está ocurriendo, porque el impacto no lo vamos a ver ahora. Este impacto negativo lo vamos a padecer con el tiempo y estoy convencido de eso porque ya lo hemos vivido", advirtió.

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Pese al deterioro salarial y las aulas saturadas, Olivo destacó la actitud del cuerpo docente y no docente: "El compromiso de los docentes y de los no docentes es, la verdad, impresionante. Aun gente que posiblemente haya votado a este presidente, el compromiso con nuestros estudiantes dentro de las aulas, con aulas saturadas, es inclaudicable".

Y cerró con una reflexión sobre el vínculo roto entre el gobierno y la comunidad universitaria: "El ataque y el agravio que ha recibido la comunidad universitaria respecto al Ejecutivo a veces se entiende poco, inclusive para gente que lo ha acompañado con el voto hace dos años".