La Liga Cordobesa rompió con Toviggino: Farías renunció al Consejo Federal de la AFA

La relación entre la Liga Cordobesa de Fútbol y el poderoso esquema político que encabezan Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino sumó un nuevo capítulo de tensión. Este lunes, el dirigente cordobés Emeterio Farías presentó su “renuncia indeclinable” como vocal titular del Consejo Federal de AFA y dejó una dura señal política contra la conducción del organismo. La decisión se produjo después de una fuerte polémica vinculada a la licencia otorgada a Argentino Peñarol para disputar el Torneo Regional Federal Amateur, pese a que la Liga Cordobesa ya había rechazado esa posibilidad. Para Farías, la resolución vulneró “la autoridad y la autonomía” de la entidad local.

La renuncia no aparece como un gesto menor. Farías fue durante años uno de los principales aliados del oficialismo de AFA en Córdoba y mantuvo una relación cercana con el esquema político liderado por Toviggino dentro del Consejo Federal. Su salida representa ahora un fuerte quiebre interno dentro del armado territorial que Tapia construyó en el interior del país.

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La pelea por Peñarol y el trasfondo político

El conflicto explotó luego de que el Consejo Federal autorizara administrativamente a Argentino Peñarol a participar del Regional Amateur por un año. Desde la Liga Cordobesa sostuvieron que el club no había conseguido el mérito deportivo necesario y que la decisión pasó por encima de las resoluciones adoptadas localmente.

En la carta enviada a Toviggino, Farías citó artículos reglamentarios para argumentar que las ligas afiliadas tienen autonomía sobre sus competencias y que el procedimiento aplicado por el Consejo Federal contradice el propio espíritu del organismo.

El trasfondo excede claramente el caso Peñarol. Lo que quedó expuesto es una discusión más profunda sobre cómo se distribuye el poder dentro del fútbol argentino y cuánto margen real conservan las ligas del interior frente a la centralización política que creció durante la gestión Tapia-Toviggino.

Farías ya había cuestionado años atrás algunas reformas impulsadas por Toviggino dentro del Consejo Federal. En 2016 advertía que “se va perdiendo el peso de las ligas” y alertaba sobre una posible concentración de decisiones dentro de la estructura de AFA.

Córdoba toma distancia del núcleo duro de AFA

La salida de Farías también tiene impacto político en Córdoba porque rompe parcialmente un alineamiento que durante años sostuvo buena parte del fútbol provincial con la conducción nacional de AFA. En los últimos meses, Tapia y Toviggino habían reforzado su presencia política en la provincia. Incluso encabezaron encuentros masivos del Consejo Federal en Córdoba, donde prometieron mayor federalización y nuevos torneos para el interior.

Pero detrás de esos gestos comenzaron a crecer tensiones silenciosas vinculadas al manejo del poder dentro del fútbol argentino. La discusión sobre las autonomías regionales, el peso de las ligas y las decisiones centralizadas empezó a incomodar a distintos dirigentes del interior.

La ruptura de Farías aparece entonces como algo más que una simple renuncia administrativa. También funciona como una señal política hacia el corazón del esquema que controla hoy la AFA.

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Toviggino acumula conflictos

La figura de Pablo Toviggino se volvió central dentro del fútbol argentino. Mano derecha de Tapia, tesorero de la AFA y principal operador político del oficialismo, concentra buena parte del armado territorial del fútbol del interior. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre comenzó a aparecer asociado a distintos focos de conflicto. A las tensiones políticas dentro del Consejo Federal se suman investigaciones judiciales vinculadas a la conducción de la AFA y problemas internos en estructuras cercanas a su influencia política.

En ese contexto, la salida de un dirigente histórico de Córdoba adquiere otra dimensión. Porque ocurre en uno de los territorios más importantes del fútbol del interior y dentro de una liga con peso histórico en la estructura federal de AFA.