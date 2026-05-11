El Turismo Carretera vuelve a Córdoba: fechas, entradas y figuras confirmadas

El Turismo Carretera volverá a Córdoba el próximo 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalén, en una nueva fecha de la máxima categoría del automovilismo argentino. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del evento y podrán abonarse en 3 o 6 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa.

La competencia reunirá a las principales figuras del campeonato y tendrá una fuerte presencia de pilotos cordobeses. Facundo Chapur, Ricardo Risatti, Rodrigo Lugón y Marco Dianda serán parte de la grilla en un fin de semana que promete una gran convocatoria en el circuito ubicado en el valle de Paravachasca.

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Además, el evento contará con la participación del TC Pista, donde también habrá representación provincial con Thomas Pozner y Eugenio Provens. Este último ya consiguió una victoria en la temporada y actualmente ocupa el segundo lugar en la tabla general.

Más allá de la actividad en pista, la organización adelantó que habrá propuestas para toda la familia, con espacios gastronómicos, activaciones de marcas, experiencias interactivas y sectores VIP.

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El regreso del Turismo Carretera al Cabalén se consolidó en 2025 después de once años de ausencia, tras una serie de obras de infraestructura. Los trabajos incluyeron ampliación de vías de escape, colocación de nuevos guardarrails, asfaltado y mejoras integrales en boxes y sectores de seguridad.

La vuelta de la categoría el año pasado marcó un récord para el automovilismo provincial: más de 100 mil personas asistieron durante todo el fin de semana, consolidando a Córdoba como una de las plazas más convocantes del calendario nacional.