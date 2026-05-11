Río Cuarto: una mujer murió y dos personas están en terapia intensiva por intoxicación con monóxido de carbono en sus casas

Dos episodios de intoxicación con monóxido de carbono sacudieron este domingo a Río Cuarto y dejaron un saldo de una mujer muerta y dos personas internadas en terapia intensiva con pronóstico reservado. Los hechos ocurrieron en forma simultánea en viviendas ubicadas sobre calle Vicente López al 1300 y calle Arturo M. Bas al 1300, y fueron confirmados por el sistema de salud provincial.

El primer caso involucró a tres personas: un hombre de 47 años, una mujer de 37 y un niño de 7 años hallados inconscientes en su domicilio. Los tres fueron trasladados al Nuevo Hospital San Antonio de Padua. La madre y el hijo evolucionaron favorablemente y recibieron el alta, pero el hombre permanece internado en estado delicado.

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El segundo episodio fue descubierto por la dueña del departamento de calle Arturo M. Bas, quien al no poder comunicarse con su inquilina se acercó al lugar y vio a través de una ventana a dos personas tendidas en el piso sin responder. Rompió el vidrio de la puerta para ingresar y encontró un calefactor encendido y un fuerte olor a gas. Lo apagó de inmediato y llamó a emergencias.

Dentro había un hombre y una mujer, ambos de 44 años. Horas después se confirmó el fallecimiento de la mujer. El hombre continúa internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Qué hacer para evitar una tragedia igual

El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que se genera por la mala combustión de calefactores a gas, kerosene o leña. No tiene olor, no tiene color y puede matar antes de que la víctima advierta el peligro.

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El Ministerio de Salud recuerda las medidas básicas para calefaccionar sin riesgos: ventilar siempre los ambientes con ventanas y puertas abiertas en lados opuestos, verificar que la llama de los artefactos sea azul, hacer revisar calefactores por un gasista matriculado antes de usarlos y nunca utilizar hornos, braseros o parrillas para calentar espacios cerrados. Tampoco deben encenderse motores a combustión en garajes o ambientes sin ventilación.

Los síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, visión borrosa, debilidad y desmayo. En niños puede manifestarse como somnolencia o irritabilidad. Ante cualquier señal, hay que salir del ambiente de inmediato y concurrir al centro de salud más cercano o llamar al 100 de Bomberos o al 103 de Defensa Civil.