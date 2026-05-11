La Municipalidad de Córdoba presentó el Reporte de Mortalidad Vial 2025, que relevó 58 víctimas fatales por siniestros viales durante el último año en la ciudad.

El informe fue difundido en el marco de la campaña internacional Mayo Amarillo y mostró que el 80% de las personas fallecidas eran usuarios vulnerables de la vía pública: motociclistas, peatones y ciclistas.

Además, la coordinadora de Vigilancia de Datos de la iniciativa Bloomberg, Valeria Unzaga, aseguró que “todas las muertes son evitables” y advirtió sobre el crecimiento del exceso de velocidad en Córdoba.

Bajá un cambio

El reporte fue elaborado junto a la Iniciativa Bloomberg Philanthropies de Seguridad Vial Global (BIGRS) y su socio estratégico Vital Strategies, con quienes el municipio trabaja desde 2022 en análisis de datos y políticas de seguridad vial. Durante la presentación, el intendente Daniel Passerini sostuvo que “los números nos permiten tomar decisiones y diseñar políticas públicas basadas en datos” y remarcó que la baja respecto al pico registrado en 2023 “no es casualidad”.

Según el informe oficial, la ciudad alcanzó en 2025 una tasa de mortalidad de 3,8 personas fallecidas cada 100 mil habitantes. Aunque el número representa una baja frente a las 93 víctimas fatales registradas en 2023, el promedio continúa siendo alarmante: una persona muere cada seis días en las calles cordobesas.

Los motociclistas volvieron a ser el grupo más afectado. Representaron el 60% de las víctimas fatales de este año y acumulan 204 fallecidos en los últimos cinco años. El pico se produjo en 2024, con 45 motociclistas muertos, mientras que en 2025 se contabilizaron 35. El 86,2% de los motociclistas fallecidos eran hombres y el grupo etario más afectado fue el de jóvenes de entre 20 y 29 años.

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Precisamente, el informe reveló que el 31,5% de todas las víctimas fatales de 2025 pertenecían a esa franja etaria. La segunda mayor concentración se registró en mayores de 70 años, especialmente peatones, considerados uno de los grupos más vulnerables en el tránsito urbano.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), la socióloga y coordinadora de BIGRS Córdoba, Valeria Unzaga, afirmó que “cero muertes es lo aceptable” y remarcó que los siniestros fatales responden tanto a conductas riesgosas como a fallas del sistema vial.

“Las personas cometemos errores y eso va a seguir sucediendo. De lo que se trata es de diseñar un sistema que contemple eso y que no haya muertes ni lesiones graves”, explicó.

Unzaga señaló que Córdoba presenta uno de los índices más altos de exceso de velocidad de Latinoamérica. Según detalló, casi el 60% de los conductores observados en controles de flujo libre excedían la velocidad permitida en la primera medición realizada el año pasado.

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“Venimos observando un crecimiento de esa prevalencia de exceso de velocidad y, respecto a otras ciudades de Latinoamérica, Córdoba es una de las que mayor prevalencia tiene”, sostuvo.

“Las libertades individuales existen, pero también tienen que estar regladas para poder convivir. Pensar que la falta de normas y controles hace avanzar a una sociedad es un retroceso”, expresó.