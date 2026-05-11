Julio De Vido obtuvo la prisión domiciliaria y dejará la cárcel de Ezeiza

La Cámara Federal de Casación Penal concedió este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria a Julio De Vido por su delicado estado de salud: padece múltiples patologías crónicas que, según los magistrados, no pueden ser tratadas adecuadamente dentro del sistema penitenciario. A partir de la resolución de la Sala III de la Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, se hizo lugar al pedido de la defensa de Julio De Vido, ejercida por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, luego analizar los informes del Cuerpo Médico Forense.

Ahora mismo, el tribunal destacó que De Vido presenta un cuadro de alto riesgo cardiovascular, agravado por un reciente episodio de arritmia que derivó en una intervención de angioplastia con colocación de stent. Los jueces concluyeron que la Unidad 19 de Ezeiza no cuenta con la infraestructura sanitaria ni los medios necesarios para garantizar la dieta, medicación y controles especializados que requiere el paciente, lo que podría generar trastornos irreparables para su salud.

De Vido se encontraba detenido desde noviembre de 2025, luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena por la Tragedia de Once, ocurrida en 2012, con una pena de 4 años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por no controlar el destino de los fondos destinados a la empresa TBA.

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Cumplirá ahora el arresto domiciliario en su chacra ubicada en el club de campo “Puerto Panal”, en la localidad bonaerense de Zárate, mientras que el Tribunal Oral Federal 4 deberá determinar las reglas específicas de la detención, incluyendo la implementación de controles periódicos y el posible uso de una tobillera electrónica.

La causa por la Tragedia de Once es la única con condena firme que mantenía detenido a Julio De Vido, aunque el exministro de Planificación Federal atraviesa otros frentes judiciales relevantes, ya que posee condenas que aún no están firmes por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y por la compra de trenes en desuso a España y Portugal, caso en el que se le impuso una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta.

Acerca de los juicios que se encuentran en pleno desarrollo, el exfuncionario enfrenta el debate oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Asimismo, participa de manera virtual en el juicio de la causa Cuadernos, donde se analiza una supuesta estructura de recaudación de fondos ilícitos.

Del mismo modo, el pasado 30 de abril, el fiscal Diego Luciani solicitó una pena de cuatro años de prisión para De Vido en el juicio por irregularidades en la ampliación de gasoductos de Odebrecht, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

¿Cuál es el mapa judicial que enfrentará el exministro desde su prisión domiciliaria?

La Justicia dictó absoluciones a su favor en expedientes de gran relevancia. Al momento, De Vido fue absuelto en el caso Vialidad, proceso en el que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, y también recibió fallos favorables en las investigaciones por la financiación de la novela Mamá Corazón y por el ingreso al país de la valija con 800 mil dólares de Guido Antonini Wilson.

Además de ello, el panorama procesal sumó una novedad en el ámbito patrimonial. El pasado 22 de abril, la Cámara Federal confirmó su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa que investiga un incremento patrimonial injustificado en su paso por la función pública e incluye un embargo multimillonario sobre sus bienes.

Con su traslado a la chacra de Puerto Panal, De Vido continuará vinculado a estos procesos bajo control judicial.

FP / MV