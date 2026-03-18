La Corte rechazó un planteo de la defensa de De Vido por una contratación de televisión digital

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido contra su procesamiento en una causa que investiga el presunto fraude al Estado en la contratación para la Universidad de San Martín (Unsam) de obras, laboratorios y producción audiovisual destinadas a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Satvd-t) por más de 300 millones de pesos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por “falta de sentencia definitiva” el recurso que había presentado la defensa de De Vido contra el procesamiento dispuesto por la Cámara Federal en 2024. En la causa los peritos estimaron un sobreprecio del 56 por ciento.

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Un expediente con 11 procesamientos

El expediente se inició en 2016. En marzo de 2024, el juzgado federal 11 dictó los procesamientos del ex secretario del Consejo Asesor, Luis Alberto Vitullo; del ex rector de Unsam Carlos Rafael Ruta; del arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, y de Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez de la firma Urban Baires, que hizo la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación.

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Las defensas apelaron, al igual que la fiscalía que reclamó incluir a De Vido. La Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia parcial de Roberto Boico, confirmó los procesamientos, pero entendió que las maniobras también alcanzaban a De Vido, que había sido sobreseído en el expediente y ordenó procesarlo.

“La prueba colectada permite aseverar la intervención material del nombrado en cada uno de los tramos de la maniobra, incluyendo las instancias en la que se suscribieron las sucesivas adendas. No puede olvidarse que, según la acusación, estos instrumentos se orientaron a ampliar el presupuesto del proyecto y alterar el objeto de las contrataciones, constituyéndose en el mecanismo que se empleó para canalizar las erogaciones que se estimaron fraudulentas”, indicó el tribunal.

La defensa de De Vido apeló, pero la decisión fue respaldada en la Cámara Federal de Casación Penal. En ese contexto, se presentó un recurso extraordinario que llegó en queja ante el máximo tribunal. La Corte Suprema desestimó el pedido porque no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

El Máximo Tribunal ordenó seguir investigando al exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables

En una sentencia que también se conoció este martes, la Corte Suprema de Justicia rechazó varios de planteos de nulidad que había impulsado el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables Ricardo Luján acusado por el delito de enriquecimiento ilícito por haber incrementado injustificadamente de manera apreciable su patrimonio durante los seis años en los que fue funcionario público, entre 2006 y 2012, en una causa en la que también está investigada su esposa.

Para dictar sentencia, los jueces Horacio Rosatti y Rosenkrantz convocaron a tres conjueces, elegidos por sorteo: Marta Delia Tyden (Posadas), Fernando Poviña (Tucumán) y Carlos Vallefin (La Plata). Con el mismo argumento que ordenaron seguir la investigación sobre De Vido y otros funcionarios y empresarios, los jueces rechazaron las presentaciones de Luján porque “no se dirigían contra una sentencia definitiva o equipable a tal”.

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La defensa cuestiona la nulidad de un informe de la AFIP de Santa Fe, la actuación de la fiscalía y un informe emitido por la Dirección Provincial de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad local.

La causa que se inició en diciembre de 2016, investiga si Luján se habría enriquecido ilícitamente y habría usurpado títulos durante su mandato. La subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependía del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

La fiscalía advirtió respecto del nivel de vida del ex funcionario, que incluía viajes y compra de divisas, en relación con sus declaraciones juradas. También señaló los préstamos contraídos con mutuales, una metodología que, según fuentes judiciales, es “utilizada para justificar el origen del dinero empleado para la adquisición de bienes registrables”.

La Corte confirmó la extradición de un hombre ligado al “Tren de Aragua”

La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición de Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” y requerido por la República Bolivariana de Venezuela. El hombre está procesado por la justicia federal de Corrientes por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Boscán Bracho, alias “Yiyi”, estaba prófugo de la justicia de Venezuela, que lo acusó por los delitos de “extorsión agravada, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercio”.

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Según informaron fuentes del Máximo Tribunal, Boscán Bracho llegó a la Argentina con una identidad falsa y se fue a vivir a un country de la localidad de Santa Ana, en la provincia de Corrientes. Inició el trámite para obtener el documento argentino y la Policía Federal detectó sus huellas. Lo detuvieron en octubre del 2023. Los investigadores creen que en la Argentina siguió dando órdenes a su organización relacionada con una serie de atentados y muertes en las ciudades de Maracaibo y Barranquitas, en el estado de Zulia.

“Solo cabe que el juez de la causa ponga en conocimiento del país requirente el tiempo de privación de la libertad al que estuvo sujeto el requerido en el trámite de extradición”, plantearon los jueces de la Corte

LT