El Tribunal Oral Federal N°7 absolvió este jueves a la actriz y productora Andrea del Boca en la causa que investigaba la presunta defraudación al Estado en la financiación de la telenovela Mamá Corazón. La decisión, que también benefició al exministro de Planificación Julio De Vido y a otros diez imputados, se conoció al mediodía y puso fin a casi una década de tramitación judicial.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes concluyeron que no se acreditaron los delitos imputados. Además, dispusieron que el material audiovisual de la novela quede a disposición de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Andrea del Boca en una de las escenas de Mamá Corazón

Durante el juicio, la fiscal Fabiana León había solicitado una condena de tres años y medio de prisión para Del Boca como partícipe necesaria de administración fraudulenta. También había requerido cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación perpetua para De Vido, además de penas para exfuncionarios de la Universidad Nacional de San Martín y directivos de la productora a+A Group S.R.L.

La acusación sostenía que en 2015 la UNSAM firmó un contrato con la productora de Del Boca, financiado con recursos del Ministerio de Planificación, por casi tres millones de dólares. El proyecto nunca se terminó ni se emitió, lo que derivó en sospechas de manejo irregular de fondos públicos.

El proceso contra Del Boca comenzó en 2015 y tuvo su punto más álgido en 2019, cuando fue procesada. La actriz siempre negó las acusaciones y en septiembre de 2024 se expresó en redes sociales para pedir que el juicio se realizara cuanto antes. “Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia con total seguridad y completa transparencia”, había escrito entonces.

Este jueves, al escuchar el veredicto, la actriz no pudo contener las lágrimas. En una breve declaración, agradeció al tribunal el trato recibido durante las audiencias, sin realizar más comentarios.

Andrea del Boca en Mamá Corazón

Andrea del Boca y la causa "Mamá Corazón"

Andre del Boca, Julio De Vido y otros diez imputados, absueltos en el juicio

La causa “Mamá Corazón” llegó a convertirse en un caso testigo sobre la utilización de fondos públicos para la promoción cultural y audiovisual. El fallo absolutorio no solo benefició a Del Boca y a De Vido, sino también al exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, y a otros funcionarios y directivos involucrados.

Con la resolución del TOF7, se cierra un capítulo que mantuvo en vilo durante años a la actriz y que ocupó un lugar destacado en la agenda mediática y judicial.

