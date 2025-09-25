Llegó el día: el Tribunal Oral Federal 7 determinará este jueves si Andrea del Boca irá presa por defraudación. Es en el marco de la causa por la telenovela "Mamá Corazón", que fue rodada en 2015 con fondos del Estado Nacional. La Fiscalía pidió una condena de 42 meses de prisión, por considerar que la actriz y productora fue "partícipe necesaria" del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Del Boca es titular de una productora audiovisual, A+A Group SRL, que según la acusación habría recibido en 2015 36 millones de pesos para llevar adelante la telenovela "Mamá Corazón". El contrato se estableció a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que habría triangulado fondos girados por el entonces Ministerio de Planificación Federal.

La causa involucra también a otros diez imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, principal acusado de haber girado los fondos estatales; la ex titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) Liliana Mazure y el ex rector de la Universidad Nacional de San Martín Carlos Rafael Ruta.

La telenovela se grabó en 2015, pero nunca llegó a emitirse. Andrea del Boca explicó durante el juicio que se produjeron 26 capítulos, pero quedaron a medio editar. Según la fiscal Fabiana León, estaba pensada para venderse en el exterior. “No se encuentra en tela de juicio la realización o no del proyecto, sino que el propósito de la maniobra consistía en que la obra fuera terminada para que pudiera ser comercializada en el extranjero y, de esa forma, la empresa obtuviera un mayor rédito económico”, planteó la acusación.

Además de producir "Mamá Corazón", Del Boca la protagonizó, en el rol de Alessandra, una viuda que es madre de una hija adolescente. Así, generaba una situación particular, ya que en la realidad también es madre de una única hija que tenía quince años cuando se rodó la tira: Anna Chiara del Boca, nacida en el 2000. La actriz no es viuda, pero crió a su hija a solas por conflictos con el padre, Ricardo Biasotti.

En el elenco se cuentan también Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss.

Los once imputados fueron procesados en 2019. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Fabiana León, en base a la instrucción que concretaron el juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita.

León aseguró que se cometió un “daño social”, porque el acto de corrupción perjudicó al Estado y la confianza de los ciudadanos. “Estamos frente a un manejo irregular de fondos públicos en el marco de una política de fomento a la industria implementada desde el Estado y esto exige reforzar los criterios de sanción y reproche social e institucional”, dijo. Por eso, pidió que se condene al ex ministro Julio De Vido a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, y lo señaló como autor principal del ilícito.

El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, por videoconferencia, por disposición de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Cuando se conoció la fecha, la actriz dijo a través de sus redes sociales: “Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”.

