La empresa de seguimiento digital, Monitor Digital, publicó un informe que revela cómo la crisis de los audios de Diego Spagnuolo, que revelaron supuestos mecanismos de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei, disparó la negatividad en redes sociales hacia la Casa Rosada.

En ese marco, “corrupción” se posiciona como la palabra clave que refleja el impacto de la crisis política.

En la conversación sobre Milei, la negatividad se mantiene elevada, aunque los principales ejes de las menciones giran en torno a la gestión y a los vetos presidenciales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El clima adverso también se refleja en la cobertura mediática, que muestra signos crecientes de negativización tras la filtración de los audios.

Las proyecciones a seis meses no anticipan una recuperación en el tono de la conversación digital sobre la gestión libertaria.

Audios de Diego Spagnuolo: un escándalo con impacto directo

El primer análisis de Monitor Digital sobre el alcance del caso Spagnuolo muestra la magnitud del hecho.

Durante la última semana, la conversación digital sobre el gobierno nacional mantuvo a Milei en el centro de la escena, pero con un incremento en el uso de términos como “discapacidad” y “corrupción”, asociados al manejo de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Spagnuolo estuvo al frente de ese organismo hasta su separación, tras el estallido del escándalo.

La magnitud del episodio queda reflejada también en la nube de palabras que expresan sentimientos en torno a la Casa Rosada.

“Corrupción” se destaca por sobre el resto de los términos, e impulsa la negatividad hasta alcanzar el 91% de las menciones.

Conversación digital de los argentinos sobre la Casa Rosada tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo

En el análisis temático de la charla digital sobre el gobierno, lo político se impuso con el 30% de la narrativa. Aun así, “corrupción” trepó al 12%, acompañada por un clima de debate intenso sobre la gestión libertaria. Allí se observa una fuerte asociación entre la agenda social y el manejo opaco de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.

Temáticas de la conversación en redes sociales de los argentinos luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo

El impacto del escándalo de Diego Spagnuolo en la reputación de Milei

A diferencia de la Casa Rosada, por ahora Javier Milei sufre en menor medida el impacto del escándalo de los audios.

La nube de palabras más usadas en la conversación sobre el Presidente refleja, en primer lugar, el debate por la discapacidad, aunque mayormente vinculado con los vetos presidenciales.

El caso Spagnuolo aparece en un segundo plano dentro de la narrativa sobre Milei, aunque mantiene un fuerte arrastre de negatividad, que alcanza el 86% de las menciones en redes sociales durante los últimos días.

Palabras más usadas por los argentinos en redes sociales sobre Javier Milei

El humor digital sobre el gobierno de Milei tras la filtración de los audios de Spagnuolo

En los últimos 60 días, las redes sociales sostuvieron un clima “pésimo” de conversación sobre el Gobierno nacional, sin señales de mejora.

Los medios de comunicación profundizaron la tendencia durante la última semana de agosto y se alinearon con la negatividad digital, a la vez que reflejaron un clima desfavorable hacia la gestión libertaria.

Evolución del sentimiento de los argentinos en redes sociales sobre la Casa Rosada

En las menciones digitales sobre Milei, se advierte con claridad un fuerte retroceso en el tono de las publicaciones mediáticas, en sintonía con las citas en redes sociales que también muestran un perfil negativo.

Evolución del sentimiento de los argentinos en redes sociales sobre Javier Milei

Audios de Spagnuolo: un escándalo de consecuencias imprevisibles

La difusión de los audios de Diego Spagnuolo coloca al Gobierno frente a su primera gran crisis de confianza institucional. El caso impacta de lleno en la Casa Rosada y erosiona el relato “anticasta”.

Los daños afectan en menor medida a la reputación personal de Javier Milei, aunque el fenómeno podría agravarse en los próximos días.

Hasta ahora, la negatividad hacia el Presidente se explica más por los vetos aplicados a leyes aprobadas por la oposición y por sus choques con el Congreso, que con el escándalos de los audios de Diego Spagnuolo.

De todos modos, se advierte un alineamiento de medios y redes: la filtración de los audios empuja a la prensa a cerrar la brecha con el clima digital y refuerza el tono adverso contra la gestión libertaria.

Según Monitor Digital, este fenómeno tiende a consolidar un estancamiento en el clima de conversación pública sobre la Casa Rosada, en niveles de muy alta negatividad.

Si el Gobierno no implementa una política efectiva de control de daños, el caso podría fijar un nuevo piso de rechazo hacia la gestión de La Libertad Avanza.

Predicción de la evolución de los sentimientos de los argentinos sobre la gestión de Javier Milei

En caso de que persista el clima de hostilidad hacia el Ejecutivo y, en particular, hacia el Presidente, las proyecciones anticipan un descenso todavía más preocupante en la conversación pública. Ese escenario arrastraría la cobertura periodística a niveles incluso más negativos que los observados en redes sociales.

Caption

En este contexto, Milei enfrenta un escenario mediático hostil, alimentado también por sus permanentes enfrentamientos con la prensa y con los periodistas.

NG

LT