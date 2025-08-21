La Fiscalía pidió 3 años y medio de prisión para Andrea del Boca por la novela Mamá del Corazón

La Fiscalía pidió 3 años y 6 meses de prisión para la actriz Andrea del Boca, en el juicio que la tiene a ella y a exfuncionarios públicos acusados por defraudación al Estado por haber cobrado una suma de dinero para la producción de la novela Mamá del Corazón, que finalmente nunca fue estrenada.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 comenzó en marzo de este año y recién terminó la etapa de los alegatos de la Fiscalía que pidió esa condena. Ahora le toca el turno a las defensas, que deberán exponer los fundamentos por los que buscan eximir de responsabilidad a los imputados, ya que consideran que son inocentes.

Tras el alegato del Ministerio Público Fiscal, el abogado defensor de la actriz, Juan Pablo Fioribello, intentó transmitir tranquilidad. “Es algo absolutamente normal que, dentro de un proceso el ministerio público, en este caso representado por la Dra. Fabiana de León, sostenga la acusación”, señaló en diálogo con la prensa.

De acuerdo a la defensa, la actriz habría cumplido con lo establecido en los contratos de la producción de la novela que, aseguran, establecían que ella no era quien debía poner al aire la ficción, sino que debía entregar el material terminado como efectivamente lo habría hecho. “Nosotros siempre dijimos que no hay ningún grado de responsabilidad en la participación de Andrea en esto, por la sencilla razón de que absolutamente todas las cosas fueron rendidas en tiempo y forma”, agregó Fioribello en declaraciones con TN.

“Lo que hay que explicar es que Andrea tenía un contrato por el que tenía que dar el contenido, pero la exhibición nunca dependió de ella. Eso dependía del banco de contenido audiovisual que la contrató. Ella dio el contenido y cumplió con su parte contractual al 100% por lo que no hay ningún tipo de irregularidad", subrayó.

Qué la imputan a Andrea del Boca

La actriz quedó imputada como "partícipe necesaria" por haber firmado el 22 de julio de 2015, en representación del grupo a+A Group SRL un contrato de locación para la realización de la novela con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Del Boca supuestamente habría recibido el 76% del costo de la producción, proveniente del Ministerio de Planificación, para la realización del contenido que finalmente no vio la luz, señalan quienes la acusan.

En la causa también están acusados Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; Carlos Rafael Ruta, exrector de la UNSAM; Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo y Hugo Jorge Nielson.

